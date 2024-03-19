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 Вторник, 19 Марта 2024 11:21
Марианна Мкртчян

Армянский генерал исключил какие-либо провокации на армяно-турецкой границе, пока там водружен российский флаг

Армянский генерал исключил какие-либо провокации на армяно-турецкой границе, пока там водружен российский флаг

АрмИнфо.Говорить о выводе российских пограничников с сухопутных границ Армении преждевременно. У Армении нет ни человеческих ресурсов, ни технических возможностей заменить российских пограничников на границе. Подобное мнение в беседе с корреспондентом АрмИнфо выразил первый командующий пограничными войсками Армении, генерал-майор Левон Степанян в ответ на просьбу прокомментировать слухи о возможном выводе российских пограничников с территории Республики, особенно в текущих непростых геополитических реалиях.

Генерал предложил сделать небольшой исторический экскурс и вспомнить, как же так получилось, что российским пограничникам была вверена охрана государственных рубежей Армении. По его словам, это произошло во время первой карабахской войны, когда все силы были брошены на фронт, и фактически это направление госграницы было оголено. Степанян напомнил, что тогда пограничные войска СССР не считались уже хозяевами ситуации, поскольку великой страны уже не было. Они временно подчинялись структурам СНГ, шло формирование российских погранвойск, но всё находилось на переходной стадии, которая особенно сказалась на армянской границе. Генерал отметил, что из 15 союзных республик лишь Армения, Грузия, Таджикистан и Киргизия не сразу перешли к формированию собственных погранвойск.

"В этот период офицеры Погранвойск СССР постепенно разъехались по своим национальным странам. На нашей границе появился кадровый голод. Российские пограничные войска хотели уйти из Армении, аргументируя это тем, что у них нехватка кадров на других участках собственной границы, особенно офицеров.  Вот тогда мы и попросили Россию остаться. Я был участником тех разговоров. И нам удалось убедить российскую сторону остаться. Причем была договоренность, что 50% войск будет формироваться за счет личного состава армянской стороны, а 50% - российской. Таким образом, должно было осуществляться и финансирование", - вспоминает Степанян, добавляя, что именно после этого в 1992 году был подписан соответствующий армяно- российский договор о статусе  пограничных войск  РФ в РА.

При этом генерал отмечает, что, начиная с 2000 годов, армянская сторона начала нарушать договоренности и по части финансирования, и по части призыва личного состава, что в свою очередь, привело к вынужденной оптимизации сил, размещенных на границе пограничных подразделений. Однако, по его словам, как бы то не было, но везде, на границе, на пограничных заставах, водружены рядом армянский и российский флаги.

"На само деле, решение армянской стороны о выводе российских пограничников из "Звартноц" не создает какой-то серьезной проблемы. У нас это представляется как героизм, а на другой стороне оскорбление! Это вообще не проблема, мы в принципе через такое проходили без шумихи, например, в аэропорту Гюмри", - отметил генерал.  Действующее соглашение предусматривает постепенную передачу участков границы армянским погранвойскам по мере их готовности.

Вместе с тем, Степанян считает, что действующие власти Армении вряд ли сегодня пойдут на такой шаг, как полный вывод российских пограничников с территории Республики. "Как бы мы сегодня не критиковали действующее руководство нашей страны, тем не менее, не думаю, что оно сегодня пойдет на такое безумство. И этому есть простое объяснение, так как именно российское присутствие на этом участке границы привело к тому, что ни во время первой карабахской войны, ни во время 44-х дневной войны  на этом участке не было никаких серьезных инцидентов. Именно российский флаг обеспечивал наше спокойствие - это общеизвестный факт, об этом говорит всё приграничное население", - отметил генерал.

На уточнение, может ли азербайджано-турецкий тандем воспользоваться напряженностью в армяно-российских отношения и предпринять какую-нибудь авантюру, принимая во внимание и тот факт, что всемирную паутину несколько недель назад облетели фото с кадрами с армяно-турецкой границы, где видны повернутые в сторону Армении турецкие пушки, Степанян выразил убеждение, что ничего подобного ожидать не стоит. "Хотя как военный человек, я считаю, что "хочешь мира - готовься к войне", однако уверен, что ничего подобного не будет. В текущих реалиях это исключено, тем более, что там всё еще стоят российские войска. Когда уйдут - другой вопрос", - сказал он.

При этом генерал считает, что, если российские пограничники все же уйдут - "на границе начнется бардак". По его словам, это обусловлено и тем, что граница останется без хозяина, и потому, что у Армении просто нет  людских ресурсов охранять ее, нет современных технических средств охраны границы, которыми нужно будет оснастить систему охраны госграницы.

Степанян также добавил, что Армении также понадобится время, чтобы воспитать поколение пограничников, поскольку это совершенно другая психология. "А последствия могут быть непредсказуемыми и со стороны Турции, и с нашей стороны также, поскольку наши граждане не очень законопослушны и не умеют вести себя на границе. Для многих пограничный режим, режим границы ничто. В начале 90-х мы это всё наблюдали и боролись", - добавил высокопоставленный военный.

На вопрос, возможно ли гипотетически, что Армения пригласит европейских военных огранять внешние границы страны, особенно принимая во внимание, что власти страны уже открыто говорят о смене политического вектора РА, а некоторые западно ориентированные политические сил предлагают заменить российских пограничников представителями Frontex (Европейское агентство пограничной и береговой охраны, поддерживает государства-члены ЕС и страны, входящие в Шенгенскую зону, в управлении внешними границами ЕС - Ред.), Степанян выразил убеждение, что подобный шаг несомненно приведет к очередному витку напряженности межу Ереваном и Москвой.

"Это также будет означать, что власти Армении целенаправленно ведут к тому, чтобы Россия покинула нашу страну. Необходимо решать все проблемы в наших отношениях за столом переговоров, а не так, как происходит сейчас. Если несколько лет назад мы гордились тем, что у нас в союзниках ядерная держава, то сегодня мы почему-то забываем, что из себя представляет Россия, и приобретаем в ее лице врага. А нужно ли нам иметь враждебные отношения с Россией, выживем ли мы такой ситуации?", - задался вопросом генерал, добавив, что он категорически против подобного развития ситуации, поскольку Армения не вытянет подобный груз. По его словам, рядом с  Арменией сегодня нет такой страны, которая бы гарантировала её полную защищённость.

Вместе с тем он призвал не забывать и про иранский фактор. "Ну ладно Россия -  хорошо или плохо, выполняет и не выполняет свои обязательства, но ведь у нас еще и есть расчеты на Иран. Официальный Тегеран же ставит вопрос об устранении с границы представителей третьих стран. Если Ереван решит разместить европейские силы на своей границе, Иран как минимум обидится", - отметил генерал.

На уточнение, насколько всё же реалистичны разговоры о возможности введения европейских сил в Армении и есть ли у Европы такой потенциал, Степанян отметил, что Евросоюз может позволить себе всё, что угодно, так как обладает как финансовыми средствами, так и ресурсами. Однако, по его словам, Европе самой еще нужно разобраться со своими странами членами, поскольку она сейчас, фактически, раскололась на две части.

"У них нет единого понимания по ряду вопросов, связанных с Украиной. Я уверен, что и по части Армении будет еще хуже. Давайте разберем ситуацию на примере последней резолюции Европарламента. Там же 4 депутата проголосовали против этого документа, еще ряд стран воздержались. Посмотрите, какие страны отказались поддержать эту резолюцию. Уверен, что и по вопросу предоставления Армении статуса в кандидаты ЕС найдутся страны, которые наложат свое вето. У нас нет никаких гарантий, что этого не произойдет. Давайте обратимся к истории! Киликийская Армения была под протекторатом Франции - где сейчас Киликийская Армения? После 1-ой Мировой войны США взяли кураторство над Арменией, вскоре отказались и всё передали англичанам, а те туркам, а дальше были известные события. Севрский договор повис в воздухе, и подписавшие его станы замолкли на более чем 100-лет. Давайте просто вспомним и  то, что произошло в начале 20-ого века - потерю громадной территории и моего родного Нахиджевана... Сомневаюсь, что Европа последовательно на 100% будет защищать Армению до конца. Считаю, что европейцев на армяно-турецкой границе быть не должно", - резюмировал генерал. 

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