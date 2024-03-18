Понедельник, 18 Марта 2024 15:26

АрмИнфо. Партнерство между Азербайджаном и НАТО обсуждалось сегодня на встрече министра обороны АР Закира Гасанова с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом.

Как сообщает пресс-служба военного ведомства, генсеку НАТО была предоставлена обстоятельная информация о реформах, проводимых в армии, разминировании и текущая ситуация на границе между Азербайджаном и Арменией.

Гасанов рассказал "об успехах, достигнутых в сотрудничестве с НАТО", и отметил "важность дальнейшего развития взаимоотношений".

Столтенберг высоко оценил профессионализм военнослужащих азербайджанской армии в миротворческих миссиях и их деятельность в других сферах в рамках партнёрства с НАТО. Он подчеркнул, что тесное сотрудничество ВС Азербайджана с ВС Турции укрепляет отношения Азербайджан-НАТО.

Стороны обсудили также перспективы развития сотрудничества в сфере кибербезопасности, разминирования, а также по другим направлениям военных связей. Состоялся широкий обмен мнениями по региональной безопасности и ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес, передает Туран.