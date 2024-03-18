Понедельник, 18 Марта 2024 15:08

АрмИнфо.Современный индийский писатель, автор бестселлеров Арджун Кришна Лал издал книгу о своих приключениях в Армении - <Жизнь, Любовь, Вино>. Редактор книги - Армине Петросян, перевод с английского - Роза Григорян, художник - Лусине Тагмазян.

Решение написать книгу о своей жизни в Армении литератора подвигла открытость и гостеприимность армянского народа, и то, что живя в Армении более 2 лет, Арджун Кришна Лал чувствует себя здесь, как дома.

Редактор <Жизнь, Любовь, Вино> Армине Петросян отметила, что эта работа индийского писателя не является путеводителям по достопримечательностям Еревана и других армянских городов и сел, хотя все это в книге можно найти. Последняя, по словам редактора, является скорее собранием переживаний автора.

<Иногда нам, армянам, могут не понравиться некоторые строки о том, как автор под давлением своих чувств, переживаний, обиды или боли говорит в мрачных тонах о той или иной части нашей родины, но давайте не будем забывать, что эта книга о пережитых чувствах. Автор собрал здесь свой двухлетний опыт жизни в Армении, полный различных приключений, приятных и неприятных моментов, взлетов и падений, незаживающей раны и боли утраты>, - пояснила Петросян.

Отметим, что презентация книги состоится 21 марта, в 19:00, в книжном доме <Зангак>. Презентацию планируется провести и в областях Армении. Вход свободен.