Среда, 13 Марта 2024 11:48

АрмИнфо. Предложенная властями Армении инициатива 'Перекресток мира'' - проект, оторванный от реальности, так как любое стремление достичь мира и реализовать его ''на земле'' должно быть результатом проявления воли всех участников конфликта, как прямых, так и косвенных. Об этом в беседе с корр. АрмИнфо заявил политолог, доктор политических наук, профессор Ваге Давтян.

"Сегодня мы видим обратную картину, когда параллельно с звучащими из Еревана пацифистскими лозунгами Баку на самом высоком уровне развивает милитаристскую риторику, демонстрируя готовность решить проблемы с Армении, в том числе транспортные, посредством применения силы. Это во-первых. Во-вторых, у Баку и Анкары крайне фрагментарный подход к разблокированию коммуникаций в регионе, под которым они преимущественно понимают установление транспортного сообщения по линии Ордубад-Мегри- Горадиз с обеспечением выхода на железнодорожную сеть Армении через Ерасх. Как видим, речь идет о коридоре, в понимании турецко- азербайджанского тандема - экстерриториальном. Наконец, в-третьих, важно оценить логистику ''Перекрестка мира''. В проект включена дорога из Сотка в Ерасх, которая при наличии дороги через Мегри может создать стратегические риски для юга Армении. Вспомните Данцигский, или Польский коридор в промежуток между двумя мировыми войнами и попробуйте экстраполировать его на наши реалии", - сказал профессор.

Он выразил сомнение в реализуемость данного проекта, так как Анкара и Баку нацелены на открытие коммуникаций лишь через юг Армении. Что касается остальных, более перспективных с экономической точки зрения направлений, то, как заметил профессор, после войны 2020 г. они практически не рассматриваются. Так, не затрагивается вопрос запуска железнодорожного сообщения по линии Иджеван-Газах, что в советское время было наиболее коротким путем выхода через северо-восток Армении на Азержайджан и далее по линии Баку-Дербенд на Россию. В турецкой официальной риторике также отсутствуют тезисы про железную дорогу Карс-Гюмри, вопросы разблокировки которой велись еще в период ''футбольной дипломатии''.

"Причина последнего ясна: реализуя проект железной дороги Карс-Игдир-Нахиджеван, Анкара нацелена на обеспечение выхода на Азербайджан через проталкиваемый ''Зангезурский коридор''. Практической надобности в отдельной ветке с Арменией у Турции сейчас нет. Даже на все попытки Еревана путем ремонтных работ на пограничном мосту Маргара показать нацеленность на открытие коммуникаций Анкара реагирует ограничением своего воздушного пространства для армянских авиакомпаний", - подчеркнул политолог.

Он добавил, что ''Зангезурский коридор'' - это единственное, что понимают сегодня Анкара и Баку под ''разблокировкой коммуникаций''. Обеспечивая между собой сухопутную связь по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, а также через иранские инфраструктуры, Анкара и Баку нацелены на формирование экстерриториального коридора через юг Армении преимущественно с целью развития военно-стратегического сотрудничества, еще конкретней - беспрепятственного осуществления военных перевозок для милитаризации Нахиджевана с формированием там полноценной турецкой военной базы - потенциального плацдарма против Ирана. Осознавая это, Иран всячески препятствует формированию ''Зангезурского коридора'', предлагая сторонам т.н. ''Аракский коридор'' - почти то же логистику, только по иранскому берегу реки Аракс. "Параллельно с этим Тегеран не раз выражался о целесообразности развивать транспортные инфраструктуры Армении по линии Север-Юг. Под это была разработана концепция ''Кавказского коридора'', призванного обеспечить мультимодальную связь Персидский Залив-Черное море. В целом, важно понимать, что для Анкары и Баку сегодня сложилась относительно благоприятная ситуация для продвижения своих транспортных претензий. Из-за войны между Израилем и ХАМАС фактически заморожен проект Ближневосточного коридора, который должен связать Индию с югом Европы через ОАЭ и Израиль, минуя Турцию (вспомните заявление Эрдогана, что ни одна крупная транспортная инфраструктура в этом макрорегионе не может обойти стороной Турцию). В этих условиях Западу необходимо диверсифицировать пути выхода на Каспий и далее - Центральную Азию. Для этого вполне подходит т.н. ''Зангезурский коридор''. Почему не упомянутый Баку-Тбилиси-Карс? Да потому что данная железная дорога интегрирована в китайский мегапроект ''Пояс и путь''. Также, учитывая энергетические проблемы в Европе, Анкара и Баку периодически заявляют о готовности провести через ''Зангезурский коридор'' газопровод, а также линию электропередачи в западном направлении. Словом, дипломатические маневры достаточно интересные, и отвечать на них ''перекрестком мира'' - как минимум инфантильно", - резюмировал политолог.

Напомним, что в конце октября 2023 года премьер-министр РА Никол Пашинян в Тбилиси на международном форуме впервые представил проект

"Перекресток мира", который, по сути, является армянской версией проекта по разблокированию коммуникаций в регионе после 44-дневной войны в Арцахе. Это одна из составляющих процесса установления прочного мира на Южном Кавказе, и в случае реализации может изменить статус Армении, помогая ей выйти из изоляции и стать логистическим хабом в регионе. Это была попытка Армении, с одной стороны, противостоять обвинениям Азербайджана в адрес армянской стороны в препятствовании разблокировке каналов коммуникаций, а с другой стороны, окончательно сформулировать собственную повестку в меняющемся регионе, отстаивая ее важность в контексте реализации крупных международных логистических проектов. В то же время, с учетом специфического подхода Азербайджана и Турции к запуску логистических и экономических коммуникаций по территории Армении, предполагающих наличие экстерриториальных параметров, официальный Ереван в одном пакете также представил принципы использования региональной инфраструктуры. Их всего четыре, но для Армении жизненно важны первые два, касающиеся статуса этих коммуникаций и контроля над ними. По мнению Армении, "все инфраструктуры, включая автомобильные, железные и воздушные трассы, трубопроводы, кабели, линии электропередачи должны функционировать в рамках суверенитета и юрисдикции стран, через территорию которых они проходят". И во-вторых, премьер-министр Пашинян, выступая в Тбилиси, подчеркнул, что каждая страна "через свои государственные институты осуществляет пограничный и таможенный контроль, а также обеспечивает безопасность инфраструктур, в том числе пропуск через них товаров, транспортных средств и людей". Это особенно важно на фоне активизировавшихся в последнее время дискуссий по вопросу контроля над железной дорогой и автодорогами, которые будут построены из Азербайджана в Нахиджеван через территорию Армении. Конечно, они возникли не на пустом месте, а вытекают из пункта 9 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Согласно этому заявлению, все экономические и транспортные связи в регионе должны быть разблокированы, а Армения будет гарантировать "безопасность транспортного сообщения из Азербайджана в Нахиджеван, которое должно находиться под контролем органов Пограничной службы ФСБ России".