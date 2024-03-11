Понедельник, 11 Марта 2024 16:59

АрмИнфо. Баку и Астана вознамерились на практике доказать верность гипотезы о "средней державе". Об этом заявил российский политолог Сергей Маркедонов, касаясь визита президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Азербайджан.

Эксперт констатировал, что Токаев начал свой двухдневный визит в Баку. В этом ключе он заметил, что об азербайджано-казахстанских отношениях традиционно говорят, как о воплощенном прагматизме.

"Казахстан- член ЕАЭС и ОДКБ, но при этом рассматривает свои отношения с Азербайджаном, дистанцирующимся от любых интеграционных форматов, в качестве одного из приоритетов. И вчера, и сегодня многие комментаторы скажут все нужные слова про партнерство Баку и Астаны в энергетике и в транспортно-логистической сфере. И действительно, с 2020 года и по настоящее время двусторонний товарооборот увеличился пятикратно (со 109 до 529 млн долл. США). Но не экономикой единой", - отметил Маркедонов, который обратил внимание на интересное интервью Токаева азербайджанскому АПА, данное в канун визита в Баку.

"В нем есть и тонны, и километры, и кубометры. Но самое главное в интервью- пункты внешнеполитической идентификации. Впрочем, только ли внешнеполитической", - вопрошал политолог.

"Касым-Жомарту Кемелевичу не откажешь в умении формулировать яркие и сочные метафоры. В предвизитном интервью он обыграл образ Наурыза. "Наурыз значит новый день, обновление. Символично, что сегодня и между Казахстаном и Азербайджаном, и во всем тюркском мире идут процессы обновления и возрождения, мы вошли в новую эру нашего сотрудничества", - констатирует Токаев. И не зря за некую точку отчета новой страницы азербайджано-казахстанских отношений он берет свой визит в Баку в 2022 году. Итак, запрос на новизну! Выстраивая для внутренней аудитории некую дистанцию между собой и первым казахстанским президентом Нурсултаном Назарбаевым, Токаев продолжает эту линию и на международной арене. Приехал в 2022 году, и началась новая эра, эффективная и продуктивная", - считает российский эксперт.

По его словам, такая же связка между внутренними и внешними факторами присутствует и в оценке ситуации в Нагорном Карабахе. "Токаев не скупится на похвалы в адрес азербайджанского руководства, занятого "восстановление" региона. Более того, он анонсирует строительство в Физули (Варанда- арм.) Центр детского творчества имени Курмангазы на казахстанские средства. Опять же, понятна последовательная позиция руководства Казахстана (кстати, тут у Токаева точно преемственность с Назарбаевым) по поддержке территориальной целостности всех стран СНГ. Этот пафос можно не разделять, но понимать политическую логику важно и нужно", - полагает Маркедонов.

Вместе с тем, по его словам, в программном интервью Токаева много сказано и о тюркской солидарности, и о братстве с Азербайджаном, и только мельком про мир между Ереваном и Баку, который соответствует казахстанским интересам.

"Но, пожалуй, самое главное то, что и интервью, и сам диалог Алиева и Токаева ведется так, будто бы никакой "холодной войны-2.0" и нет. И "тюркское братство", и каспийская логистика, и энергетика, все выстраивается так, как будто бы и СВО на Украине, и углубляющейся конфронтации между Россией и Западом - это что-то совсем далекое. В азербайджано-казахстанском разговоре это не выглядит, как первый план или как авансцена. Читается между строк, что у Астаны с Баку "своя свадьба". И если она кому-то нравится, милости просим, а если нет, то- это Ваши вкусовые особенности", - добавил политолог.

В заключение Маркедонов напомнил, что канадский исследователь Джон Холмс ввел в оборот понятие "средней державы". Оно предполагает экономическую важность (например, из-за обладания значительными природными и энергетическими ресурсами), стратегически выгодным географическим положением, заинтересованностью в нормальном партнерстве со страной Х ведущих мировых акторов.

"Похоже, Баку и Астана вознамерились на практике доказать верность данной гипотезы. Ставка на собственные интересы, эгоизм, жесткий реализм и прагматику - вот отличительные черты такого почерка. Тактика (и стратегия) проблемная и для партнеров, и для оппонентов. В ней есть и элементы риска. Но кто не рискует, как известно:", - резюмировал российский эксперт.