Понедельник, 4 Марта 2024 12:13

АрмИнфо. Глава МИД Армения Арарат Мирзоян на полях Анталийского дипломатического форума провел ряд двусторонних встреч.

Так, Мирзоян и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид обсудили вопросы сотрудничества между Арменией и ОБСЕ, в том числе по части реализации отдельных проектов.

Были затронуты региональные вопросы. Мирзоян проинформировал о последних обсуждения в процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, а также о ключевых вопросах, в частности, касающихся обеспечения дальнейшего процесса делимитации на основе Алма-Атинской декларации 1991 года и разблокирования региональных коммуникаций. Мирзоян подчеркнул важность демонстрации Азербайджаном четкой приверженности в этих вопросах и следования заявленным принципам. Состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Как стало известно из записи Мирзояна в Твиттер, он также встретился с коллегой из Македонии. "Это была хорошая возможность встретиться с министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи в рамках Анталийского дипломатического форума.

Мы обменялись мнениями по региональным вопросам, включая актуальные проблемы, всё еще стоящие на пути установления долгосрочного мира на Южном Кавказе. Я подчеркнул, что позиция Армении очень четкая и созвучна с общеизвестными принципами международного права", - написал Мирзоян.

Глава МИД Армении встретился также с министром иностранных дел Уганды Одонго Джедже Абубакаром.

Собеседники обсудили вопросы углубления двустороннего сотрудничества, затронув возможности расширения связей в политической, экономической, торговой сферах, в области высоких технологий, а также других отраслях, имеющих большой потенциал сотрудничества. Была обоюдно подчеркнута важность как активных контактов в различных форматах, так и взаимных визитов на высоком уровне.

Были обсуждены вопросы сотрудничества на многосторонних платформах. Министры Армении и Уганды также обсудили вопросы региональной безопасности.

Мирзоян провел переговоры и с министром иностранных дел Мозамбика Вероникой Макаму. Министры затронули повестку двустороннего сотрудничества, а также вопросы, касающиеся расширения политического диалога. Стороны выразили обоюдную готовность приложить усилия, направленные на углубление сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

На повестке встречи были также вопросы, касающиеся сотрудничества на многосторонних платформах.

Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности. Министр Мирзоян подчеркнул усилия, направленные на установление стабильности и мира на Южном Кавказе, добавив, что достичь этой цели возможно только при наличии двусторонней равноценной приверженности.

Стороны обоюдно подчеркнули важность уважения общеизвестных принципов международного права.

Подводя итоги участия министра иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзояна в Анталийском дипломатическом форуме, в МИД РА отметили, что в рамках форума состоялись обсуждения в том числе со специальным представителем ЕС в регионе Персидского залива, бывшим министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, Генеральным директором Всемирной организации интеллектуальной собственности Даррен Тангом, а также другими официальными лицами Ирака, Турции, США и других стран.