Пятница, 1 Марта 2024 15:41

АрмИнфо. Евросоюз вовлечен в процесс обеспечения стабильности и безопасности на Южном Кавказе уже давно. Об этом на Дипломатическом форуме в Анталье заявил спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар.

"Мы считаем очень важным безопасность и процветание региона. И именно поэтому мы предложили помощь Армении и Азербайджану в разрешении этого долгого конфликта. Мир - это не отсутствие войны, это обширный детальный договор, нужный всем сторонам для достижения долгосрочных устойчивых отношений", - добавил европейский чиновник.

По его словам, нужно не просто сложить оружие, но и достичь устойчивого мира. По его убеждению регион только выиграет от разрешения конфликта между Арменией и Азербайджаном. Он также напомнил, что достигнута договоренность о демаркации границы на основе Алма-Атинской декларации от 1991 года, и указал необходимость обеспечения разблокирования всех региональных связей.

Вместе с тем Клаар указал на интерес, который проявляет Турция к процессам на Южном Кавказе. В этом ключе он выразил надежду, что будет достигнут успех в процессе нормализации армяно-турецких отношений и Армения, Азербайджан, Грузия и Турция будут работать над устойчивым миром на Южном Кавказе.

"Настало время отложить оружие и стимулировать мир, способствовать развитию торгово-экономических отношений. Армения и Азербайджан должны приложить усилия, чтобы прийти к прочному миру в регионе", - сказал Клаар.