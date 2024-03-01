Пятница, 1 Марта 2024 10:35

АрмИнфо.После вторжения в Нагорный Карабах Баку попытается стереть тысячелетнее присутствие армян в регионе. Об этом в своем микроблоге в Твиттер (Х) написал депутат Европейского парламента (ЕП) Эмманюэль Морель.

"Азербайджанские активисты демонтировали памятник Шарлю Азнавуру в столице Нагорного Карабаха! После вторжения Баку попытается стереть тысячелетнее присутствие армян в регионе. После этнической чистки следует культурная чистка", - написал он.

Как ранее сообщало АрмИнфо, власти Азербайджана демонтировали памятник Шарлю Азнавуру, установленный по случаю 100-летия со дня его рождения в 2022 году и расположенный рядом с Центром франкофонии Поля Элюара в Степанакерте.

Ранее были демонтированы памятники писателю Акопу Аковяну, народному меценату Алеку Манукяну, деятелю Александру Мясникяну, советским воинам адмиралу Исакову, Анатолию Зиневичу, Кристафору Иваняну и другим. В одноимённом парке Степанакерта также демонтирован памятник Герою Арцаха Ашоту Гуляну. Из материалов, опубликованных в Интернете, мы также узнаем, что могилы погибших в Освободительной войне Арцаха подвергаются вандализму.

Всё это происходит на фоне бездействия цивилизованного международного сообщества. -