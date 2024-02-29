Четверг, 29 Февраля 2024 15:37

АрмИнфо. Армении необходимо вернуться к полупрезидентской форме правления. Об этом 29 февраля на обсуждениях, организованных инициативой <Айакве>, заявил заместитель председателя партии Армянский национальный конгресс Арам Манукян.

По его словам, в отличие от парламентской системы правления, полупрезидентская форма имеет одно, но весьма существенное преимущество. Речь идет о еще одном народном мандате. Это позволяет обеспечивать применение взаимных механизмов сдерживания и полноценного разделения всех ветвей власти.

Манукян заметил, что, несмотря на наличие разногласий с политиками, участвующими в обсуждениях, он намерен поддержать движение в защиту Декларации о независимости и армянской государственности. "Если кто-то решит что там надо что-то вычеркнуть, то он должен знать, что посягает на нашу честь, поскольку декларация - это свидетельство о рождении страны, которое не подлежит изменению", - заявил политик.

Манукян подчеркнул, что никто не имеет права опровергать рождение страны правовыми актами. Более того, за всю новейшую историю ни один политик или партия, за исключением действующего руководства, не выступали против этого документа.

Напомним, что 19 января в Министерстве юстиции РА премьер-министр РА Никол Пашинян заявил, что Армении нужна новая Конституция, которая сделает РА более жизнеспособной в новых геополитических условиях. Оппоненты премьера указывают на то, что инициатива исходит из Баку, в основном, с целью исключить из Конституции ссылки на Декларацию о независимости, в которой содержится упоминание на постановление о воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха. Проблемным также считается 11- ый пункт Декларации о независимости, в котором говорится, что Республика Армения поддерживает международное признание Геноцида армян 1915 года в Османской Турции.