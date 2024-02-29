Четверг, 29 Февраля 2024 12:11

АрмИнфо.. В Главном управлении по расследованию преступлений против государства, основ конституционного строя и общественной безопасности Следственного комитета РА возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащего Вооруженных Сил Азербайджана Руслана Эльданиса-Оглу Пенахова.

Накануне СНБ Армении подтвердила факт задержания азербайджанского военнослужащего. Отмечалось, что 28 февраля в районе 05:15, в приграничном районе общины Тех Сюникской области, армяно-азербайджанскую линию соприкосновения пересек военнослужащий ВС Азербайджана, вооруженный автоматом типа АКМ с одной обоймой. Последний был обезоружен военнослужащими Минобороны Армении. Ранее ряд общественно- политических деятелей сообщили о проникновении на территорию Армении двух азербайджанских военнослужащих. Сообщалось, что одного удалось задержать, а другой сбежал.

При этом, в Минобороны Азербайджана заявили, что военнослужащий Панахов Руслан Эльдениз оглы <передвигаясь между позициями в Лачинском районе заблудился при неблагоприятных погодных условиях>.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РА, дело возбуждено за покушение на диверсию, покушение на убийство способом, опасным для жизни других людей, а также покушение на убийство по мотивам национальной, религиозной ненависти, нетерпимости и вражды, незаконное ношение, контрабанду огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также незаконное пересечение госграницы Республики Армения по делам.

Руслан Пенахов задержан по решению следователя. Обстоятельства выясняются следствием.