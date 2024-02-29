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АрмИнфо.Теперь появилась возможность установления прочного мира в регионе. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок 28 февраля в Берлине перед началом переговоров министров иностранных дел Армении и Азербайджана.
По ее словам, обе стороны уже предприняли смелые шаги, чтобы оставить прошлое позади. "Я аплодирую вам и вашим правительствам за смелость, которую вы проявляете для достижения этой цели", - заявила она армянскому и азербайджанскому коллегам.
Открывая двухдневные переговоры, Бербок подчеркнула, что для продвижения вперед необходимы "настоящая приверженность и решительность", а достижение согласия между двумя кавказскими государствами будет иметь "положительный эффект за пределами обеих стран" и "откроет путь к лучшему будущему и процветанию на Южном Кавказе".
Глава МИД Германии также отметила, что переговоры в Берлине должны будут продолжить начатые две недели назад в Мюнхене "продуктивные дискуссии". Она также указала, что Берлин хочет предложить "подходящую платформу для прогресса" в переговорах. "Германия прилагает усилия, чтобы нерешенные вопросы между Арменией и Азербайджаном решались мирным путем и без применения силы. Для этого важно, чтобы мирные переговоры двух стран завершились как можно скорее", - отметила глава МИД ФРГ перед началом переговоров, передает DW.
Договоренность о мирных переговорах в Берлине была достигнута на встрече канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. По ее итогам Шольц сообщил, что Ереван и Баку готовы уладить свои разногласия без применения насилия. Он приветствовал готовность обеих сторон искать решение существующих разногласий и открытых вопросов "исключительно мирным путем и без применения насилия".
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|В Тегеране проведено очередное заседание Межправительственной туркмено-иранской комиссии по консульским, пограничным и таможенным вопросам
|В Госдепе США не стали комментировать предстоящую встречу глав МИД Армении и Азербайджана в Берлине
|Депутат НС: Азербайджан является ненадежным партнером по переговорам
|Команда адвокатов Тирана Хачатряна настаивает на беспочвенности обвинений, предъявленных их подзащитному
|NCDC: В Армении наблюдается снижение активности распространения острых респираторных заболеваний
|Армянские организации США призывают соотечественников не поддерживать кандидатуру Джо Байдена на предстоящих президентских выборах
|В СНБ Армении подтвердили факт задержания азербайджанского военнослужащего в Сюнике
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|Евросоюз выделил еще 15 млн евро для содействия беженцам из Арцаха
|Двое азербайджанских военных проникли на территорию Армении: СНБ выясняет
|В посольстве России рассказали о порядке голосования на территории Армении на выборах президента Российской Федерации
|Член городского совета Лос-Анджелеса выступила с заявлением по случаю 36-ой годовщины армянских погромов в Сумгаите, Кировабаде и Баку
|Совет Социнтерна принял резолюцию по вопросу Арцаха
|Сенатор Рэнд Пол представил законопроект, блокирующий продажу американских истребителей F-16 Турции
|Армения последовательно идет к выходу из ОДКБ - политолог
|Вице-премьер Армении выражает надежду, что проект "Перекресток мира" станет неотъемлемой частью инициативы "Global Gateway"
|На 95-ом году ушел из жизни большой друг армянского народа Николай Рыжков
|Власти Азербайджана демонтировали памятник Шарлю Азнавуру в Степанакерте
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