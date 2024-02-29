Четверг, 29 Февраля 2024 10:57

АрмИнфо.Теперь появилась возможность установления прочного мира в регионе. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок 28 февраля в Берлине перед началом переговоров министров иностранных дел Армении и Азербайджана.

По ее словам, обе стороны уже предприняли смелые шаги, чтобы оставить прошлое позади. "Я аплодирую вам и вашим правительствам за смелость, которую вы проявляете для достижения этой цели", - заявила она армянскому и азербайджанскому коллегам.

Открывая двухдневные переговоры, Бербок подчеркнула, что для продвижения вперед необходимы "настоящая приверженность и решительность", а достижение согласия между двумя кавказскими государствами будет иметь "положительный эффект за пределами обеих стран" и "откроет путь к лучшему будущему и процветанию на Южном Кавказе".

Глава МИД Германии также отметила, что переговоры в Берлине должны будут продолжить начатые две недели назад в Мюнхене "продуктивные дискуссии". Она также указала, что Берлин хочет предложить "подходящую платформу для прогресса" в переговорах. "Германия прилагает усилия, чтобы нерешенные вопросы между Арменией и Азербайджаном решались мирным путем и без применения силы. Для этого важно, чтобы мирные переговоры двух стран завершились как можно скорее", - отметила глава МИД ФРГ перед началом переговоров, передает DW.

Договоренность о мирных переговорах в Берлине была достигнута на встрече канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. По ее итогам Шольц сообщил, что Ереван и Баку готовы уладить свои разногласия без применения насилия. Он приветствовал готовность обеих сторон искать решение существующих разногласий и открытых вопросов "исключительно мирным путем и без применения насилия".