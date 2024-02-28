Среда, 28 Февраля 2024 14:13

АрмИнфо. В Службе национальной безопасности Армении подтвердили факт задержания азербайджанского военнослужащего.

"28 января в районе 05:15, в приграничном районе общины Тех Сюникской области, армяно-азербайджанскую линию соприкосновения пересек военнослужащий ВС Азербайджана, вооруженный автоматом типа АКМ с одной обоймой. Последний был обезоружен военнослужащими Минобороны Армении. В связи с инцидентом Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса РА", - отметили в СНБ, отметив, что расследование продолжается.

Ранее ряд общественно-политических деятелей сообщили о проникновении на территорию Армении двух азербайджанских военнослужащих. Отмечалось, что одного удалось задержать, а другой сбежал. Армянская сторона ведет его поиски.

В Минобороны Азербайджана подтвердили факт проникновения азербайджанских военных в Армению. В ведомстве отметили, что утром 28 февраля, "передвигаясь между позициями в Лачинском районе, военнослужащий Азербайджанской Армии Панахов Руслан Эльдениз оглы заблудился при неблагоприятных погодных условиях".