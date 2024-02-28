Среда, 28 Февраля 2024 13:38

АрмИнфо. Власти Армении последовательно, шаг за шагом ведут страну к выходу из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом АрмИнфо заявил армянский политолог Арман Гукасян.

По его словам, не следует считать сенсационным заявление главы правительства о замораживании отношении с Организаций, поскольку было озвучено то, о чем всем было известно. Армения не принимает участия в мероприятиях в рамках ОДКБ. "В уставе Организации нет такого понятия, как участие или заморозка участия, но де-факто власти страны и лично Никол Пашинян ведут страну к выходу из нее", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что подобное поведение чревато для Армении серьезными рисками. При нынешних турбулентных развитиях, в том числе, на фоне ситуации на Южном Кавказе, не имея альтернативы, будь то в виде НАТО, или другой системы безопасности, это может привести к появлению новых вызовов. Политолог заметил, что идут лишь какие-то процессы в западном направлении, итоги которых пока туманны и непонятны. Естественно, что эти развития несут в себе очень большие опасности и вызовы, поскольку для всех очевидны намерения соседних государств, претендующих на суверенную территорию Армении. "Если у тебя нет альтернативы, как ты можешь делать столь рискованные и опасные шаги", - отметил Гукасян.

Он, впрочем, заметил, что в действиях властей Армении четко прослеживается политика по выходу страны из ОДКБ, и неучастие в мероприятиях ОДКБ является лишь первым шагом в этом направлении. "Все идет именно к этому. Власти видят гарантии безопасности на Западе, и исходя из сегодняшней политики официального Еревана, все ведет именно к этому. Но со стороны Запада никто не давал четких и ясных гарантий обеспечения безопасности армянского государства", - подчеркнул эксперт.

Гукасян посчитал вполне возможным увязывание вопроса с заморозкой отношений с ОДКБ с процессом разработки новой Конституции РА, в которой власти попытаются прописать положение о внеблоковом статусе государства. Но полностью полагаться на подобное развитие событий не стоит. Куда важнее обратить внимание на последовательность шагов официального Еревана. "Будет прописано или не будет, это вторая сторона вопроса, куда важнее те процессы, которые происходят - это и визит министра обороны Франции в Армению, и поставки французского вооружения, и визиты высокопоставленных делегаций Германии и т.д. - все это является звеньями одной цепочки", - подчеркнул эксперт.

Отвечая на вопрос о возможности замораживания отношений со стороны стран Евразийского экономического союза в отношении Армении, Гукасян высказал сомнение подобным развитием событий. Он подчеркнул, что политика - политикой, но зачастую экономические интересы превалируют над всеми остальными вопросами. Это видно на примере других стран, к примеру Грузии, у которой практически нулевые политические отношения с Россией, но это не мешает активно развивать российско-грузинское экономическое сотрудничество. В свое время аналогичным образом поступала и Молдова, но до тех пор, пока Кишинев под давлениями и посулами со стороны Запада полностью не разорвала все связи с СНГ, и Россией, в частности. Разрыв отношений с ЕАЭС может привести к непредсказуемому, куда большему ущербу для Армении, особенно на фоне отсутствия альтернативы. Это прекрасно понимают в Ереване. <Мы все видим, что Пашинян не участвует в мероприятиях ОДКБ, но он присутствует на заседаниях Высшего и Межправительственного советов ЕАЭС, и даже принял председательство в данной структуре. В этом заинтересована и сама Российская Федерация, особенно в нынешних условиях санкций. С использованием Армении у России есть, пусть и небольшие, но некоторые связи со странами Европы, откуда посредством параллельного импорта получает ряд товаров", - подчеркнул эксперт, указав на проблемы поставок армянских товаров на европейский рынок, как с точки зрения логистики, что приводит к дополнительным расходам, так и конкурентоспособности этих товаров в Европе, которые пока не соответствуют европейским стандартам. "Одним словом, у Армении на данном этапе нет другого варианта, кроме как российского рынка", - констатировал эксперт.

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France24 заявил, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, и республика заморозила свое участие в ОДКБ.

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