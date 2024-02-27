Вторник, 27 Февраля 2024 17:48

АрмИнфо.Запад за счет Армении пытается расширить антироссийский фронт. Об этом 27 февраля в беседе с журналистами заявил депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Армения>, представитель партии АРФ <Дашнакцутюн> Армен Рустамян.

По его словам, действующий глава армянского правительства глобальный конфликт между Западом и Россией пытается привнести на армянскую землю. Этим пользуется Запад, который руководствуется элементарной логикой: если находишься в войне с Россией, то должен расширить антироссийский фронт. <И это расширение сегодня происходит за наш счет, что приведет к катастрофическим последствиям для Армении. Я не знаю, кто в этом конфликте кто и сколько потеряет, но то, что Армения может исчезнуть с карты мира, это вполне реально. Рано утром, проснувшись, мы можем вдруг узнать, что нас здесь нет>, - подчеркнул оппозиционер.

Он добавил, что в программе правительства РА на 2021- 2026 г.г. четко зафиксировано положение о необходимости углубления связей с Организацией Договора о коллективной безопасности. <Сегодня же все происходит с точностью наоборот. Более того, власти начали применять термин <условные границы>. Возникает вопрос: а гражданская миссия наблюдателей ЕС какие границы мониторит>, - подчеркнул депутат.

Он отметил, что во всем этом вина полностью лежит на властях страны. В настоящее время переговоров с Азербайджаном как таковых нет. <Наши наблюдения приводят к мысли о том, что армянская сторона делает все возможное, чтобы удовлетворить требования Баку, исходя из той логики, что <лишь бы не было войны>. При этом, они делают все, для того, чтобы своими действиями и заявлениями довести страну до новых угроз, чтобы страна была не готова к противодействию этим угрозам. И в этой ситуации они заявляют, что поскольку мы недееспособны, то должны пойти по пути уступок. На этом фоне растут и аппетиты Баку. К пяти условиям урегулирования почти каждый день добавляются все новые и новые требования, и всему этому нет конца. Недавние заявления Ильхама Алиева, выдвинувшим новые требования, являются наглядным тому подтверждением. Более того, Алиев заявил, что Армении не следует искать союзников на стороне, и Ереван должен это хорошо понять. Единственным спасением Армении, по логике Алиева, является сам Азербайджан. Эти же правила игры приняли и власти Армении>, - отметил Рустамян.

Он подчеркнул, что целью Турции и Азербайджана является исключение армянского фактора, армянской идентичности. <Наша дорога станет еще более непроходимой, и ее такой своим поведением сделали нынешние власти страны>, - подчеркнул оппозиционер.