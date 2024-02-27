Вторник, 27 Февраля 2024 16:47

АрмИнфо.Мы задали всего один вопрос ОДКБ, который остался без ответа - <где зона ответственности Организации, и признает ли она границы Армении, и в каких границах Армения вступила в ОДКБ?>. Об этом, комментируя заявление премьер-министра Армении о том, что участие Армении в ОДКБ заморожено, заявил спикер Парламента РА Ален Симонян.

<Пока ответов на этот вопрос нет - мое личное мнение, что ОДКБ само себя отключило и не функционирует>, - сказал он.

На вопрос, почему в таком случае Армения не выйдет из ОДКБ, Симонян отметил, что <мы ждем и наблюдаем, что будет дальше>. <Хочу, чтобы вы немного хоть доверились нашей политической позиции и тактике. Доверьтесь, хоть самую малость. Я многое озвучить не могу, но должен сказать, что полностью разделяю недовольство и отношение каждого гражданина Армении к ОДКБ>, - сказал спикер Парламента.

Альтернативой, по мнению Симоняна, может быть обеспечение безопасности Армении всеми возможными способами. <Не класть все яица в одну корзину, как мы это ранее делали. Когда пришел момент <икс>, мы полагали, что невозможно, чтобы наш союзник нас не защитил, или на политическом уровне позволил все это. Но стало известно, что наш союзник не только позволил, но и на многое глаза закрыл>, - отметил спикер Парламента.

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France24 заявил, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, и республика заморозила свое участие в ОДКБ. В Секретариате ОДКБ заявили, что не получали соответствующих уведомлений от Еревана.

В МИД России отметили, что ждут от Армении разъяснений. Российское ведомство утверждает, что снижение участия Армении в мероприятиях ОДКБ не отвечает интересам армянского народа.