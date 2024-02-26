Понедельник, 26 Февраля 2024 14:00

АрмИнфо. "Я, как депутат Национального Собрания, член правящей фракции "Гражданский договор", не обладаю никакой информацией относительно визита в Армению президента Украины Владимира Зеленского", - заявил 26 февраля заместитель председателя комиссии НС по экономическим вопросам Бабкен Тунян.

По его словам, другие члены фракции также не осведомлены о визите. Впрочем, как отметил парламентарий, данный визит нельзя оценивать как маловероятный.

На вопрос, не видит ли он рисков в контексте ухудшения армяно-российских отношений, Тунян отметил, что президент Украины является выборным главой страны и, как и президенты других стран, может посещать Армению, если на это нет специального запрета.

В ответ на замечание о том, что это может быть сигналом для России, поскольку именно американская сторона настаивает на визите Зеленского, член правящей фракции отметил, что не видел никакого официального заявления по этому поводу. "Антироссийский тон можно найти во всем, если поискать, то же самое можно было увидеть и при ратификации Арменией Римского статута. Пока официального заявления по этому поводу нет, позвольте мне не комментировать этот вопрос", - сказал Тунян.

Напомним, что в армянской прессе активно муссируется вопрос о визите президента Украины в Армению 4 марта т.г. Причем, визит будет носить региональный характер, помимо Армении глава украинского государства посетит и Азербайджан.