|Армения выйдет из ОДКБ не раньше чем когда заявит о готовности разместить военную инфраструктуру Франции - политолог
|Москва ожидает от Еревана исчерпывающих разъяснений по поводу высказываний Пашиняна о "заморозке участия" Армении в ОДКБ - Заявление
|В СНБ Армении заверяют: Российские пограничники не препятствуют деятельности EUMA на каком-либо участке армяно-азербайджанской границы
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Парламентарий: Проблема отсутствия прогресса в начале диалога по либерализации визового режима между ЕС и Армении кроется в Евросовете
|Институт Лемкина предостерегает правительство Армении от изменений Конституции и государственной символики по требованию Азербайджана
|В Минобороны Армении опровергли вражескую дезинформацию
|Привилегированные условия с пакетом Business Prime
|Пашинян и Лекорню обсудили оборонное сотрудничество Еревана и Парижа
|Пашинян уволил первого замглавы КГД и замминистра здравоохранения
|Папикян: Армяно-французское сотрудничество в оборонной сфере во имя Армении, и не направлено против кого-либо
|Натали Луазо: мы поддержим Армению на пути к миру
|Лекорню: Приоритет Франции помочь защитить армянское гражданское население в случае если Армения станет жертвой нападения
|Исследование ВБ свидетельствует о значительных успехах реформы учебной программы для учащихся средних школ в Армении
|Папикян: Приобретаемое Арменией вооружение не направлено против кого-либо
|Лекорню: Если Армения пожелает приобрести ракеты малой, средней и большой дальности, то Франция готова их предоставить
|Секретариат: ОДКБ не получала заявлений Еревана о приостановке членства
|Никол Пашинян: Азербайджан хочет не мирного договора, а захвата новых территорий Армении
|Политолог: Ереван последовательно осуществляет шаги, направленные на вывод из Армении российских военных
|Охранник главы Арцаха, задержанный по подозрению в хранении и сбыте наркотиков, выпущен на свободу
|В память о погромах в Баку и Сумгаите 25 февраля перед посольством Азербайджана в Вашингтоне пройдет акция протеста
|Встреча Президента Туркменистана с Вице-президентом, заместителем Премьер-министра ОАЭ
|Встреча Национального Лидера туркменского народа с Вице-президентом, заместителем Премьер-министра ОАЭ
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Габриэль Аталь принял приглашение Пашиняна посетить Армению с официальным визитом
|Анн Идальго готова всегда поддерживать Армению
|США рядом с Арменией и как партнёр, и как друг: Кристина Квин подытожила год работы в Ереване
|Бьюссон: Азербайджанец, обвиняющийся в зверском убийстве через обезглавливание пожилого арцахца, встречается в Баку как национальный герой
|Движение "Европейцы за Арцах" призывает МОК лишить Азербайджан права участия в летних Олимпийских играх
|Предпринимаются попытки закрыть любой вопрос, касающийся Арцаха: Шахраманян
|Мгер Григорян: Процесс делимитации это не только работа с картами, это в первую очередь выявление правовых основ, на базе которых они были составлены
|Президент Арцаха пояснил причины вызова в Антикоррупционный комитет
|Первый визит министра ВС Франции в Ереван ознаменуется поставкой французского вооружения в Армению - Le Figaro
|Пашинян назвал продуктивной встречу с Эммануэлем Макроном
|Министр Вооруженных сил Франции посетит Армению
|Посол РФ: Нынешние времена очень непростые, Армения и Россия сталкиваются с очень серьезными вызовами
|В МВД Армении представили подробности дела азербайджанца, объявленного армянской стороной в международный розыск
|Мнение: Чествование Манушяна в Париже сопровождалось новой волной антироссийских демаршей, которые не прибавят союзников, но точно добавят врагов
|Политик: армянскому народу следует выбирать между войной и отставкой премьер-министра РА
|Сектор безопасности и обороны Азербайджана потерял не менее 260 военнослужащих в 2023 году - Каспийский институт
|СМИ: Азербайджан приобретет у Пакистана современные истребители на $1,6 млрд
|Баку: "Коварная политика Франции, направленная на создание новой напряженности в регионе не даст никаких результатов"
|Получить eSIM с армянским номером телефона теперь можно из любой точки мира
|Пашинян и Жерар Ларше обсудили ситуацию на Южном Кавказе
|Посол России: В условиях текущих судьбоносных вызовов понятие "защитник Отечества" приобретает особый, очень актуальный смысл
|Ria Money Transfer признал Ардшинбанк партнером года
|Госдеп: Блинкен по-прежнему верит в достижимость мира между Арменией и Азербайджаном
|Премьер-министр РА: развитие оборонных возможностей Армении не должно вызывать беспокойства у соседей
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В 2023 году Армения сумела повысить уровень независимости судебной системы - рейтинг
|EUMA может посещать всю территорию Армении, кроме Неркин Ханда, находящейся в зоне ответственности России - Риттер
|Минздрав предлагает расширить круг живых доноров для трансплантации органов и тканей
|Секретарь Совбеза Армении упрекнул Россию в бездействии в военной стычке на армяно-азербайджанской границе
|Президент Арцаха приглашен на допрос в Антикоррупционный комитет Армении
|У EUMA очень четко сформулированный мандат - Марагос об обвинениях Азербайджана в адрес миссии в Армении
|Секретарь Совбеза Армении: Милитаризация Азербайджана не направлена на установление стабильности в регионе
|Политик: Никол Пашинян уже давно не представляет интересы Армении и армянского народа и занимается деструктивной политикой
|В ВС Армении доплату к зарплате смогут получить и военнослужащие, выполняющие не боевые функции
|Армянский тяжелоатлет Вараздат Лалаян стал чемпионом Европы
|Генсек ОДКБ: Ситуация на Южном Кавказе и в Центральной Азии далека от стабильной
|Читать больше
АрмИнфо. Мировые медиа оказались взволнованы сегодня словами армянского премьера Никола Пашиняна о "заморозке" участия Армении в деятельности ОДКБ. Впрочем, никакой сенсации в этом заявлении нет, Ереван лишь еще раз зафиксировал свое разочарование отсутствием реальной поддержки ОДКБ в своем противостоянии Азербайджану. Об этом на своей страничке в <Телеграм> написал известный политолог, специалист по Кавказу и Центральной Азии Аркадий Дубнов.
<Важно другое, - Пашинян произнес это в интервью французской прессе по итогам переговоров с президентом Франции Макроном, итогом которых стали обещанные Парижем поставки необходимого Армении "оборонительного вооружения".
Ереван подчеркивает, что вынужден теперь искать гарантов своей безопасности на Западе, обнаружив, что рассчитывать на Россию и ведомую ею ОДКБ не приходится. Так что, выйдет ли теперь Армения из ОДКБ окончательно? В Ереване говорят, что так вопрос сейчас не стоит. А когда встанет? Думаю, не раньше, чем Армения заявит о готовности разместить на своей территории какую-либо военную инфраструктуру Франции (но не НАТО или США). Но в таком случае это будет противоречить уставу ОДКБ, согласно которому подобное размещение возможно только по согласованию со всеми членами Организации. Однако, поскольку это нереально, тогда и придется выйти из ОДКБ...>, - отметил Дубнов.
Политолог напомнил, что он в интервью <Франс пресс> заметил, в частности, следующее: <У меня такое ощущение, что Никол Пашинян идет ва-банк, демонстрируя, что он нашел серьезное военное плечо, на которое можно опереться в противостоянии Армении с Азербайджаном. Пашинян ведет рискованную геополитическую игру, перекладывая ответственность на Макрона>.
|Армения выйдет из ОДКБ не раньше чем когда заявит о готовности разместить военную инфраструктуру Франции - политолог
|Москва ожидает от Еревана исчерпывающих разъяснений по поводу высказываний Пашиняна о "заморозке участия" Армении в ОДКБ - Заявление
|В СНБ Армении заверяют: Российские пограничники не препятствуют деятельности EUMA на каком-либо участке армяно-азербайджанской границы
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Парламентарий: Проблема отсутствия прогресса в начале диалога по либерализации визового режима между ЕС и Армении кроется в Евросовете
|Институт Лемкина предостерегает правительство Армении от изменений Конституции и государственной символики по требованию Азербайджана
|В Минобороны Армении опровергли вражескую дезинформацию
|Привилегированные условия с пакетом Business Prime
|Пашинян и Лекорню обсудили оборонное сотрудничество Еревана и Парижа
|Пашинян уволил первого замглавы КГД и замминистра здравоохранения
|Папикян: Армяно-французское сотрудничество в оборонной сфере во имя Армении, и не направлено против кого-либо
|Натали Луазо: мы поддержим Армению на пути к миру
|Лекорню: Приоритет Франции помочь защитить армянское гражданское население в случае если Армения станет жертвой нападения
|Исследование ВБ свидетельствует о значительных успехах реформы учебной программы для учащихся средних школ в Армении
|Папикян: Приобретаемое Арменией вооружение не направлено против кого-либо
|Лекорню: Если Армения пожелает приобрести ракеты малой, средней и большой дальности, то Франция готова их предоставить
|Секретариат: ОДКБ не получала заявлений Еревана о приостановке членства
|Никол Пашинян: Азербайджан хочет не мирного договора, а захвата новых территорий Армении
|Политолог: Ереван последовательно осуществляет шаги, направленные на вывод из Армении российских военных
|Охранник главы Арцаха, задержанный по подозрению в хранении и сбыте наркотиков, выпущен на свободу
|В память о погромах в Баку и Сумгаите 25 февраля перед посольством Азербайджана в Вашингтоне пройдет акция протеста
|Встреча Президента Туркменистана с Вице-президентом, заместителем Премьер-министра ОАЭ
|Встреча Национального Лидера туркменского народа с Вице-президентом, заместителем Премьер-министра ОАЭ
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Габриэль Аталь принял приглашение Пашиняна посетить Армению с официальным визитом
|Анн Идальго готова всегда поддерживать Армению
|США рядом с Арменией и как партнёр, и как друг: Кристина Квин подытожила год работы в Ереване
|Бьюссон: Азербайджанец, обвиняющийся в зверском убийстве через обезглавливание пожилого арцахца, встречается в Баку как национальный герой
|Движение "Европейцы за Арцах" призывает МОК лишить Азербайджан права участия в летних Олимпийских играх
|Предпринимаются попытки закрыть любой вопрос, касающийся Арцаха: Шахраманян
|Мгер Григорян: Процесс делимитации это не только работа с картами, это в первую очередь выявление правовых основ, на базе которых они были составлены
|Президент Арцаха пояснил причины вызова в Антикоррупционный комитет
|Первый визит министра ВС Франции в Ереван ознаменуется поставкой французского вооружения в Армению - Le Figaro
|Пашинян назвал продуктивной встречу с Эммануэлем Макроном
|Министр Вооруженных сил Франции посетит Армению
|Посол РФ: Нынешние времена очень непростые, Армения и Россия сталкиваются с очень серьезными вызовами
|В МВД Армении представили подробности дела азербайджанца, объявленного армянской стороной в международный розыск
|Мнение: Чествование Манушяна в Париже сопровождалось новой волной антироссийских демаршей, которые не прибавят союзников, но точно добавят врагов
|Политик: армянскому народу следует выбирать между войной и отставкой премьер-министра РА
|Сектор безопасности и обороны Азербайджана потерял не менее 260 военнослужащих в 2023 году - Каспийский институт
|СМИ: Азербайджан приобретет у Пакистана современные истребители на $1,6 млрд
|Баку: "Коварная политика Франции, направленная на создание новой напряженности в регионе не даст никаких результатов"
|Получить eSIM с армянским номером телефона теперь можно из любой точки мира
|Пашинян и Жерар Ларше обсудили ситуацию на Южном Кавказе
|Посол России: В условиях текущих судьбоносных вызовов понятие "защитник Отечества" приобретает особый, очень актуальный смысл
|Ria Money Transfer признал Ардшинбанк партнером года
|Госдеп: Блинкен по-прежнему верит в достижимость мира между Арменией и Азербайджаном
|Премьер-министр РА: развитие оборонных возможностей Армении не должно вызывать беспокойства у соседей
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В 2023 году Армения сумела повысить уровень независимости судебной системы - рейтинг
|EUMA может посещать всю территорию Армении, кроме Неркин Ханда, находящейся в зоне ответственности России - Риттер
|Минздрав предлагает расширить круг живых доноров для трансплантации органов и тканей
|Секретарь Совбеза Армении упрекнул Россию в бездействии в военной стычке на армяно-азербайджанской границе
|Президент Арцаха приглашен на допрос в Антикоррупционный комитет Армении
|У EUMA очень четко сформулированный мандат - Марагос об обвинениях Азербайджана в адрес миссии в Армении
|Секретарь Совбеза Армении: Милитаризация Азербайджана не направлена на установление стабильности в регионе
|Политик: Никол Пашинян уже давно не представляет интересы Армении и армянского народа и занимается деструктивной политикой
|В ВС Армении доплату к зарплате смогут получить и военнослужащие, выполняющие не боевые функции
|Армянский тяжелоатлет Вараздат Лалаян стал чемпионом Европы
|Генсек ОДКБ: Ситуация на Южном Кавказе и в Центральной Азии далека от стабильной
|Читать больше
|Политолог: все действия властей Армении говорят о том, что страна идет по пути ликвидации своей государственности
|"Перекресток мира" - пантюркистский проект, навязанный Еревану Анкарой и Баку - Артур Хачатрян
|В настоящее время в армянской науке превалирует философия деградации - Геворк Погосян
|Утверждения о незаконности пребывания российских пограничников на территории Армении с юридической точки зрения беспочвенны - экс-премьер-министр
|Политолог: Баку пойдет до конца в целях достижения поставленной цели
|Читать больше
|Политик: армянскому народу следует выбирать между войной и отставкой премьер-министра РА
|Андраник Теванян: Цель повышения столичными властями тарифа на проезд в Ереван - получение сверх прибыли
|В итальянском городе Кастелланца открылась выставка фоторабот итальянского фотографа Роберто Травана "Нагорный Карабах: преданный мир"
|Армения 26 января передала азербайджанской стороне новые формуляры карт минных полей - МИД
|Депутат от партии власти: если кто-то и признает Геноцид армян, делает это исключительно из своих политических соображений
|Глава МИД Грузии вновь предложил Армении и Азербайджану тбилисскую площадку для переговоров
|Армения направила медицинскую гуманитарную помощь Украине
|Посольство России: Глубоко возмущены циничной провокацией у памятника "Детям блокадного Ленинграда" и надеемся на привлечение виновников к ответственности
|Армения движется по логике формирования профессиональной армии: Пашинян
|Ереван и Тбилиси договорились завершить делимитацию госграницы - Пашинян
|Вопрос присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе больше не касается армянской стороны - Лавров
|На основе общих духовных ценностей.
|Член фракции блока "Мать Армения" Совета старейшин Еревана была похищена
|"Перекресток мира" - пантюркистский проект, навязанный Еревану Анкарой и Баку - Артур Хачатрян
|Секретарь Совбеза Армении встретился с американским посредником МГ ОБСЕ