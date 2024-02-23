Пятница, 23 Февраля 2024 20:58

АрмИнфо. Мировые медиа оказались взволнованы сегодня словами армянского премьера Никола Пашиняна о "заморозке" участия Армении в деятельности ОДКБ. Впрочем, никакой сенсации в этом заявлении нет, Ереван лишь еще раз зафиксировал свое разочарование отсутствием реальной поддержки ОДКБ в своем противостоянии Азербайджану. Об этом на своей страничке в <Телеграм> написал известный политолог, специалист по Кавказу и Центральной Азии Аркадий Дубнов.

<Важно другое, - Пашинян произнес это в интервью французской прессе по итогам переговоров с президентом Франции Макроном, итогом которых стали обещанные Парижем поставки необходимого Армении "оборонительного вооружения".

Ереван подчеркивает, что вынужден теперь искать гарантов своей безопасности на Западе, обнаружив, что рассчитывать на Россию и ведомую ею ОДКБ не приходится. Так что, выйдет ли теперь Армения из ОДКБ окончательно? В Ереване говорят, что так вопрос сейчас не стоит. А когда встанет? Думаю, не раньше, чем Армения заявит о готовности разместить на своей территории какую-либо военную инфраструктуру Франции (но не НАТО или США). Но в таком случае это будет противоречить уставу ОДКБ, согласно которому подобное размещение возможно только по согласованию со всеми членами Организации. Однако, поскольку это нереально, тогда и придется выйти из ОДКБ...>, - отметил Дубнов.

Политолог напомнил, что он в интервью <Франс пресс> заметил, в частности, следующее: <У меня такое ощущение, что Никол Пашинян идет ва-банк, демонстрируя, что он нашел серьезное военное плечо, на которое можно опереться в противостоянии Армении с Азербайджаном. Пашинян ведет рискованную геополитическую игру, перекладывая ответственность на Макрона>.