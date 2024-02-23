Пятница, 23 Февраля 2024 09:50

АрмИнфо. Анализируя действия властей Армении, можно сделать вывод о том, что республика в геополитическом плане может оказаться в полном одиночестве. Об этом АрмИнфо заявил известный армянский политолог Бениамин Матевосян.

По его словам, нельзя не обратить внимание на тот факт, что в стране последовательно, шаг за шагом продолжается процесс, направленный на вывод всех российских военных структур, начиная от 102-ой военной базы, и заканчивая миротворцами и пограничными войсками. "Буквально пару дней мы стали свидетелями истории с азербайджанским блогером Кямилем Зейналлы, обвиняемого в Армении в совершении тяжких преступлений. По запросу армянской стороны он был задержан, а затем отпущен. Любопытно, что с армянской стороны, в отличие от азербайджанской, не прозвучало каких-либо вразумительных комментариев. В итоге, данный гражданин возвращается в Азербайджан, а в Армении источники, связанные с властями, начинают активную кампанию против РФ, направленную на выход страны из СНГ, ЕАЭС и ОДКБ. Все это вполне укладывается в логику действий властей по выводу из страны всех российских военных", - сказал политолог.

В качестве обоснования своих слов он привел прозвучавшие несколько месяцев назад заявления со стороны представителей армянских властей о необходимости внеблокового участия республики в геополитических процессах. Именно в этом контексте Матевосян связал и намерения официального Еревана изменить Конституцию, в которой будет зафиксирован внеблоковый статус государства, что, в свою очередь, приведет к выводу российских войск. "На этом фоне заявления о необходимости диверсификации систем безопасности выглядят по меньшей мере странными. С одной стороны, говорится в необходимости выхода из ОДКБ, а с другой - о необходимости углубления отношений с Россией, что практически невозможно", - сказал политолог.

Он также выразил опасения по поводу безопасности Армении в контексте присутствия европейских наблюдателей. Сославшись на недавнее заявление премьер-министра Никола Пашиняна, который говорил, что в задачи миссии входит, среди прочего, наблюдение за движением российских и иранских войск, Матевосян заметил, что в этом случае становится понятно, почему Россия против их присутствия. "Что или кого они хотят перевезти через Армению, что так борются против российского военного присутствия в регионе?" - задается вопросом эксперт. С другой стороны, отрицательная реакция Ирана на присутствие третьих сил также создает напряженность.

Как результат, считает Матевосян, Армения рискует испортить отношения почти со всеми соседями, и остаться полностью одинокой.

"Процессы, которые сейчас происходят, приведут к тому, что Армения останется полной сиротой, чем не преминут воспользоваться Турция и Азербайджан. В этом случае у них на уме будет не только Сюник. Зачем брать одну область, когда можно овладеть всей Арменией. Азербайджан, кстати, руководствуется в русле именно этой логики, а действия официального Еревана приводят к тому, что шаги Анкары и Баку претворяются в жизнь", - подчеркнул политолог.