Среда, 21 Февраля 2024 18:52

АрмИнфо.Миссия Евросоюза (EUMA) может посещать всю территорию Армении, кроме территории Неркин Ханда, которая находится в зоне ответственности России. Об этом заявил на встрече с журналистами 21 февраля руководитель наблюдательной миссии ЕС в Армении Маркус Риттер.

"Изначально мы не исключали, что могут возникнуть проблемы, связанные с посещением Неркин Ханда", - заявил Риттер.

На вопрос, чем объясняется то, что наблюдателей ЕС не допускают в Неркин Ханд, он отметил, что этот вопрос надо задать российской стороне. "Мы находимся в Армении в статусе гостя. Этим вопросом должна заняться Армения, поскольку мы не общаемся с российскими силами, размещенными в Армении", - отметил он По словам Риттера, подобная проблема имеется лишь с Неркин Хандом.

Сегодня же, в беседе с журналистами секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в беседе с журналистами, говоря о последнем инциденте в Неркин Ханде, сказал, что миссия ЕС не имеет доступа туда, там присутствуют лишь Россия, которая не смогли предотвратить последний инцидент, в результате которого погибло четверо армянских военнослужащих.