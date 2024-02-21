Среда, 21 Февраля 2024 16:31

АрмИнфо. Вооружение, приобретаемое Азербайджаном, в целом не направлено на установление стабильности в регионе. Об этом 21 февраля в беседе с журналистами заявил секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян в ответ на просьбу дать оценку продолжающейся милитаризации Азербайджана.

При этом он добавил, что этот вопрос неоднократно поднимался и обсуждался с их стороны.

"Знаете, мы также предлагали внедрение механизмов контроля за вооружением, поскольку считаем, что это может стать процессом по установлению в регионе мира и стабильности. И мы руководствуемся этой повесткой", - отметил он.

Касаясь возможности заключения мирного договора с Азербайджаном и перспектив организации новых встреч с азербайджанской стороной, Григорян подтвердил, что новая встреча между Ереваном и Баку планируется.

"Знаете, что на встрече премьера Армении с президентом Азербайджана в рамках визита в Мюнхен была достигнута договоренность о проведении встреч на уровне глав МИД и вице-премьеров. Пока этот вопрос обсуждается. Конкретной даты и места пока нет", - сказал секретарь Совбеза Армении, пообещав проинформировать об этом, когда появится конкретика.

"Что касается мирного договора, - продолжил он - мы получили предложения азербайджанской стороны и работаем над ними. Полагаю, это может обсуждаться на встрече глав МИД Армении и Азербайджана. Где будет это встреча, я пока не могу сказать, так как еще нет конкретики".

Говоря о предложении армянской стороны о зеркальном отводе войск, Григорян отметил, что с того дня, когда Ереван публично и непублично представили инициативу, вопрос был и остается на повестке. По его словам, армянская сторона будет пытаться добиться согласия Баку, поскольку этот тот вопрос, который требует согласия обеих сторон.

"Мы однозначно убеждены, что зеркальный отвод войск лучший способ избежать инцидентов. Это будет стабилизирующим фактором", - заявил Григорян.