Среда, 21 Февраля 2024 15:08

АрмИнфо. Работники налоговой и таможенной служб, занимающие вакантные или временно вакантные

должности, будут считаться гражданскими служащими. Комиссия Национального Собрания РА по экономическим вопросам на заседании 21 февраля вынесла положительное заключение по представленным правительством РА во втором чтении поправкам в законах <О налоговой службе> и <О таможенной службе>.

По словам первого заместителя председателя Комитета государственных доходов РА Артема Смбатяна, при появлении вакантной должности в указанных структурах предлагаются два варианта. Первый вариант касается привлечения специалистов из кадрового резерва. Второй вариант, который будет действовать до 1 июля 2024 года, при назначении на вакантные места временные работники будут считаться гражданскими служащими.

Смбатян заметил, что в кадровом резерве, как правило, оказываются лица, сокращенные по причине структурных изменений. После назначения на вакантную должность эти лица проходят двухнедельную переподготовку, после чего смогут претендовать на продолжение своей трудовой деятельности.