Среда, 21 Февраля 2024 15:03

АрмИнфо. Задержанный в Москве азербайджанец Камиль Зейналлы обвиняется правоохранительными органами Армении в убийстве. По факту был инициирован межгосударственный розыск. Об этом сообщил армянским СМИ пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.

Как уже ранее сообщало АрмИнфо, накануне вечером в московском аэропорту Домодедово российскими правоохранителями был задержан уроженец Азербайджана Камиля Зейналлы. Последний в ходе 44-дневной войны 2020 года на камеру убивал мирных жителей Арцаха. Призывал к насилию в отношении армян. Самым нашумевшим стал видеоролик, где он как жертвенного ягненка убивает беззащитного арцахского старика.

"Я уже третий раз в России, но меня задержали только сейчас. Надеюсь на поддержку наших госструктур. В настоящее время я нахожусь в отделении полиции. Надеюсь все уладится", - рассказал сам Камиль Зейналлы в видео-обращении в социальных сетях в связи с задержанием.

В МИД АР уже отреагировали на ситуации и сообщили, что вопрос по задержанию Кямиля Зейналлы в аэропорту Домодедово в Москве находится под контролем посольства Азербайджана в России.