Вторник, 20 Февраля 2024 15:24

АрмИнфо. Для того, чтобы тема Арцаха всегда оставалась "горячей", у нас должна быть мощная Армения и мощная Диаспора. Об этом 20 февраля в беседе с журналистами заявил бывший спикер Национального Собрания Республики Арцах Артур Товмасян.

По его мнению, сегодня прочная связь триединства Арцах-Армения-Диаспора более чем необходима. Как отметил Товмасян, о самороспуске Национального Собрания Республики Арцах не может быть и речи, так как никто не имеет права распускать республику. По этой причине НС Арцаха будет функционировать до 21 мая 2025 года. Товмасян отметил, что Национальное Собрание будет работать, хотя и не будет принимать законы, но будут решения и заявления.

<Я думаю, что мы должны руководствоваться нынешними реалиями, чтобы не навредить нашим соотечественникам Армении и Арцаха", - подчеркнул Товмасян.

Что касается возвращения арцахских армян в Арцах, то, как заметил бывший спикер, для этого нужны международные гарантии, так как имеются вопросы, связанные с их безопасностью.

Он подчеркнул, что жители Арцаха не могут вернуться и стать гражданами Азербайджана, это невозможно.