Понедельник, 19 Февраля 2024 19:07

АрмИнфо. Ссылаться на пункт 9 заявления от 9 ноября 2020 года уже не актуально, считает премьер-министр Никол Пашинян.

<В пункте 9 трехстороннего заявления не написано ничего такого о том, что РФ может контролировать что-то на нашей территории. Не говоря уже о том, что остальные пункты (заявления) Россия и Азербайджан, по сути, разорвали и выбросили. Как может действовать один пункт, когда остальные не действуют. Ссылаться на 9-й пункт заявления уже не актуально, так как по другим пунктам Азербайджан и Россия нарушили свои обязательства.

То, что сегодня в Нагорном Карабахе нет армян - ответственность миротворческого контингента РФ, задачей которого была защита армянского населения Нагорного Карабаха>, - сказал Пашинян во время встречи с представителями армянской общины в Мюнхене 18 февраля.

Премьер-министр подчеркивает, что в документе от 9 ноября нет никакого упоминания о коридоре на территории РА, контролируемом другой страной. Речь идет о региональных коммуникациях, пояснил он. Как указал премьер, видение армянской стороны отражена в предложенном проекте <Перекресток мира>.

Напомним, что в пункте 9 заявления от 9 ноября 2020 года, говорится: <Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России. По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана>.