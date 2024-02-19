Понедельник, 19 Февраля 2024 19:09

АрмИнфо. У России и Армении диаметрально противоположные точки зрения по Украине, Москве хорошо известна эта позиция. Об этом 19 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на просьбу прокомментировать словам премьер-министра Армении по части Украины.

"Действительно, у нас диаметрально противоположные точки зрения в отношении того, что происходит на Украине и в отношении конфликта вокруг Украины, это не секрет. Поэтому это хорошо известная позиция наших армянских друзей. Мы с ними в этом не согласны, и будем настойчиво продолжать объяснять нашу правоту", - сказал Песков.

Ранее, премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с представителями армянской общины в Германии заявил, что Армения не является союзником России в украинском вопросе.

Пашинян считает, что Алма- Атинская декларация 1991 года о СНГ применима также в отношении Украины, поскольку ее признали 13 постсоветских государств, в том числе Украина и РФ.

По его словам, он еще два года назад говорил, что Армения в вопросе Украины не является союзницей России. "И это наша искренняя позиция. Нам очень больно, что мы не можем повлиять на эту ситуацию. Украинский народ - дружественный нам народ", - заявил армянский премьер.