Пятница, 16 Февраля 2024 13:36

АрмИнфо.20 февраля армянская оппозиция созывает общенациональный митинг с требованием об отставке премьер-министра РА Никола Пашиняна и правительства Армении. Об этом 16 февраля на пресс-конференции сообщил лидер Демократической партии Арам Саркисян.

По его словам, митинг начнется в 16:30 на Площади Свободы. Лидер ДПА призвал все оппозиционные силы принять активное участие в предстоящем мероприятии. Саркисян подчеркнул, что основанием для выдвинутого требования являются 100 причин, о которых будет сообщено в ходе митинга и которые будут представлены в специально подготовленных буклетах. Лидер ДПА отметил, что свое согласие на участие в предстоящем мероприятии подтвердили 35 политических сил страны.

До начала митинга его участники посетят мемориальный комплекс воинских захоронений <Ераблур>, где воздадут дань памяти погибших в ходе национально-освободительной войны.

Как отметил лидер ДПА, оппозиция хочет помочь Пашиняну, освободив его от ответственности за происходящее в стране и в регионе. <Он не может нести это бремя ответственности, и было бы правильно, если бы он досрочно ушел в отставку. Впоследствии нести ответственность ему будет гораздо сложнее>, - отметил Саркисян.