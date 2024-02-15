Четверг, 15 Февраля 2024 17:48

АрмИнфо.На прошлой неделе председатель Европейского совета Шарль Мишель поздравил диктатора с "переизбранием" и сказал, что с нетерпением ждет работы по нормализации отношений. Об этом в своем микроблоге в Twitter (X) написала депутат Европарламента Мириам Лексман.

"Итак, когда президент Мишель поймет, что его мягкая позиция и попытки умиротворить служат только поощрению агрессии Алиева?", - вопрошала евродепутат, ретвитнув публикацию американского журналиста Линдси Снелл об угрозах Алиев в адрес Армении.

Последняя в частности, написала: "Алиев заявил, что процесс нормализации армяно- азербайджанских отношений больше не должен быть частью программ других стран; им следует заниматься своими делами.

Азербайджан требует, чтобы миссия ЕС покинула Армению, называет границу Армении "условной", атакует Сюник.

Планы Азербайджана не могли быть более очевидными".