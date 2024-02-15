Четверг, 15 Февраля 2024 11:01

АрмИнфо. Комитет по иностранным делам Национального Собрания Франции принял резолюцию, осуждающую этническую чистку в Нагорном Карабахе со стороны Азербайджана и требующую уважения территориальной целостности Армении. Об этом в своем Твиттер сообщил французский депутат Юбер Жюльен-Лаферьер, опубликовав свою речь в ходе заседания.

"Я призываю Францию и ЕС потребовать освобождения армянских политзаключенных", - добавил Юбер Жюльен-Лаферьер.

В свою очередь Сара Танзил в своем Твиттер (Х) обратила внимание на то, что 13 февраля Азербайджан убил 4 армянских военнослужащих. При этом она подчеркнула, что поддержала резолюцию, предложенную членом законодательного собрания Франции Анн-Лоранс Петелa в поддержку армян и осуждающую азербайджанскую диктатуру. "Диктатура, которая преследует своих противников даже во Франции. Диктатура, которая удерживает армянских политзаключенных. Мы их не забываем", - написала она.