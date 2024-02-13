Вторник, 13 Февраля 2024 12:59

АрмИнфо.Провокации со стороны Азербайджана были и будут, важно, чтобы они были минимизированы, и не переросли в масштабную эскалацию. Об этом 13 февраля журналистам заявил депутат Национального Собрания РА от правящей фракции "Гражданский договор" Армен Хачатрян, комментируя провокацию у села Неркин Ханд, в ходе которой, по предварительной информации, четверо армянских военнослужащих были убиты, есть раненые.

Хачатрян указал на важность проведения необходимых политических, дипломатических и оборонных мероприятий. Он отметил, что ни одна

страна в мире не обладает гарантиями о ненападении. Депутат подчеркнул, что Министерство обороны проведет служебное расследование обстоятельств случившегося, в том числе, по вопросу того, в связи с чем была совершена провокация со стороны Азербайджана. Депутат отметил, что Баку в течение 30 лет прибегает к подобного рода провокациям. Они могут быть сведены к минимуму лишь при достижении политического согласия по мирному договору. <Но в любом случае наши вооруженные силы должны быть всегда готовы к любым провокациям>, - сказал парламентарий.

Согласно сообщению министерства обороны РА, в результате вражеской провокации 13 февраля у села Неркин Ханд погибли четверо армянских военнослужащих, еще один получил ранение.