Пятница, 9 Февраля 2024 13:25

АрмИнфо. Поистине исторический момент. Об этом в X написал представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян, имея в виде присоединение страны к Римскому статуту.

По его словам, Армения уже приступила к разработке законодательства для обеспечения беспрепятственного выполнения Римского статута. "Успех международного правосудия зависит от приверженности каждого члена международного сообщества, и в здесь не должно быть места для скептицизма", - отметил Киракосян.

Напомним, что Армения с 1 февраля официально стала членом Международного уголовного суда (МУС). В Москве ранее назвали неприемлемым ратификацию Ереваном Римского статута МУС на фоне незаконных ордеров суда в отношении руководства России.

В ноябре 2023 года в МУС заявили, что Армения с 1 февраля 2024 года станет 124-м государством-участником, присоединившимся к Римскому статуту, и 19-м государством из восточноевропейской группы.