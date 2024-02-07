Среда, 7 Февраля 2024 19:32

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявляет, что документ о стратегическом партнерстве между Арменией и Грузией отражает волю правительств двух стран двигаться вперед по всей повестке отношений. Об этом он заявил 7 февраля на правительственном часе в парламенте, отвечая на вопрос по соглашению о стратегическом партнерстве, которое он подписал со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили в ходе официального визита в Грузию в конце января.

По словам Пашиняна, современный мир уже не тот, каким был несколько лет назад. Мир вокруг нас изменился, как и характер отношений Армении со странами региона, и сам регион, отметил он. <Многие реалии изменились в нашем регионе, одна из них - в прошлом году Грузия официально получила статус кандидата на вступление в ЕС>, - указал премьер.

Как считает Пашинян, хотим мы того или нет, это объективно влияет на наш регион. <Две из четырех соседних стран - кандидаты на вступление в ЕС. И если раньше мы могли сказать, <где Евросоюз, а где мы>, то теперь реальность такова, что ЕС - это наш регион. В этом контексте считаю очень важным стратегический диалог с Грузией>, - заявил армянский премьер.