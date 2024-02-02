Пятница, 2 Февраля 2024 13:54

АрмИнфо.Медицинская гуманитарная помощь из Армении, полученная штабом Союза армян Украины, была передана в военный госпиталь в Днепре. Гуманитарная помощь включает медицинские препараты и лекарства для раненых украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба Штаба Днепра.

Глава штаба Союза армян Украины Давид Мкртчян сообщил, что гуманитарная помощь была передана правительством Армении в ответ на их запрос. Напоминается, что в июле 2023 года на летней конференции Союза армян Украины было принято решение обратиться к правительству Республики Армения с целью получения поддержки Украины. Согласно решению Штаба, вся полученная помощь будет полностью передана в военный госпиталь Украины.

"На фоне продолжения разрушительной войны России против Украины Штаб Союза армян Украины принял решение передать этот гуманитарный груз в полном объеме в военный госпиталь Украины. Это позволит усилить оказание оперативной медицинской помощи раненым военнослужащим в военных госпиталях для их скорейшей стабилизации и скорейшего выздоровления", - отметил Давид Мкртчян.

Церемония передачи медицинской гуманитарной помощи из Армении в военный госпиталь Днепра состоялась 1 февраля на площади Днепропетровской областной военной администрации с участием председателя штаба Союза армян Украины Давида Мкртчяна, начальника Днепропетровской областной военной администрации Сергия Лисака, посла Армении в Украине Владимира Карапетяна, председателя Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви епископа Маркоса Оганесяна, председателя БФ "Армянский штаб Днепр" Давида Аракеляна, члена ГО "Союз армян Украины" Аветика Гаспаряна.

Напоминаем, что это не первая помощь от Армении Украины. В сентябре прошлого года супруга премьер-министра Армении Анна Акопян привезла на Украину гуманитарную помощь в виде более 1000 смартфонов, планшетов и ноутбуков, предназначенных для школьников. Добавим, что в тот же день состоялась встреча посла Армении Владимира Карапетяна с начальником Днепропетровской областной военной администрации Сергеем Лисаком. В ходе встречи посол сообщил актуальную информацию об оказанной Украине медицинской гуманитарной помощи от правительства Армении. Особое внимание было уделено текущему состоянию и перспективам развития украино-армянских отношений.

Сергей Лисак и Владимир Карапетян обменялись мнениями о возможностях сотрудничества двух стран.