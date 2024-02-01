Четверг, 1 Февраля 2024 11:47

АрмИнфо.С 1 февраля 2024 года граждане Армении могут въезжать в Дубай и другие эмираты ОАЭ без оформления визы. Об этом говорится в сообщении Министерства экономики и туризма ОАЭ.

Согласно источнику, благодаря соглашению между странами туристы могут находиться на территории ОАЭ до 90 дней (в течение 180 дней), не оформляя въездные визы. Нововведение упростит процесс планирования путешествия и будет способствовать развитию туризма и экономики обеих стран.

Туристический поток между ОАЭ и Арменией продолжает демонстрировать впечатляющий рост. Например, число туристов из Армении, посетивших Дубай в 2023 году, увеличилось на 14% в сравнении с 2022 годом и на 127% по сравнению с доковидным 2019. Это еще раз свидетельствует о растущей популярности Дубая.

"Дубай привлекает туристов из Армении уникальными достопримечательностями, высоким уровнем сервиса, разнообразием отелей на любой бюджет, отличными пляжами и культурными мероприятиями. Город предлагает множество развлечений, включая шопинг, парки развлечений, гастрономические и музыкальные фестивали, круизы и деловые мероприятия. Город славится гармоничным сочетанием традиций и инноваций, богатым культурным наследием, интересным для путешественников всех возрастов. Таким образом, упрощенный визовый режим делает Дубай и другие эмираты ОАЭ еще более привлекательными для туристов из Армении с широким разнообразием развлечений и возможностей для отдыха", - отмечается в сообщении.