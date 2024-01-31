Среда, 31 Января 2024 17:25

АрмИнфо. Основные вопросы, связанные с закупкой российского вооружения, решены, заявил министр финансов РА Ваге Ованнисян 31 января на итоговой пресс-конференции.

Глава Минфина указал, что подобные обсуждения проходят в режиме секретности, в связи с этим он не может многое раскрыть.

<Насколько мне известно, все основные вопросы решены. По крайней мере, от партнеров из Минобороны я не получал сигналов о том, что остались какие-либо проблемные вопросы>, - заявил Ованнисян.

Отметим, что в 2023 году власти Армении неоднократно обвиняли Россию в невыполнении оружейных контрактов на более 400 млн долларов.

Впервые об этом заговорил 29 сентября 2022 года на заседании правительства премьер- министр Армении Никол Пашинян. Он в частности, отметил, что <есть случаи, когда выплачиваются сотни миллионов долларов, но обязательства по поставкам в отношении Армении не выполняются, в том числе со стороны союзных стран>. 24 ноября 2023 года Пашинян заявил, что российская сторона могла бы списать часть армянского долга в обмен на оружие, которое Армения закупила, но которое так и не было поставлено. Российская сторона этот вопрос не комментирует.

В январе с.г. член комиссии по обороне Гагик Мелконян сообщил, что партия российского оружия доставлена в Армению. На днях в Минобороны РА в ответ на письменный запрос армянской службы <Радио Свобода>, заявили, что проблемные вопросы с российскими компаниями в сфере вооружений большей частью урегулированы, но ряд проблем остаются нерешенными. При этом не уточнили, речь идет о контрактных обязательствах в 400 млн долларов или нет.