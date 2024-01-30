Вторник, 30 Января 2024 15:40

АрмИнфо.Глава Комитета по международным отношениям Сената США Бен Кардин призвал власти Азербайджана прекратить преследования своих критиков и оппозиционеров.

"Нападения в Азербайджане на журналистов, незаконные задержания оппозиционеров и предполагаемое использование транснациональных репрессий являются антидемократической тактикой. Баку должен освободить политических заключенных и прекратить эти преследования, чтобы стать частью международного сообщества в преддверии COP29", - написал сенатор в своем микроблоге в Твиттер (Х).

Отметим, что с ноября прошлого года азербайджанские власти начали новый этап репрессии в отношении оппозиционных политических деятелей, а также журналистов и блогеров. Десятки журналистов и оппозиционеров были заключены под стражу по надуманным уголовным делам. Цивилизованное международное сообщество в целом "сквозь пальцы" смотрит на происходящее в Баку. Лишь в ПАСЕ среагировали на происходящее, на год приостановив участие азербайджанской делегации в работах Организации из-за нарушений допущенных Баку в области прав человека, взятых страной 20 лент назад при вступлении в СЕ.