Понедельник, 29 Января 2024 17:21

АрмИнфо.Мюнхенская прокуратура теперь уже официально выдвинула обвинения в коррупции и взяточничестве двум бывшим депутатам от Христианско-демократического союза Акселю Фишеру и Эдуарду Линтнеру в связи с подкупом со стороны Азербайджана. Речь идет о миллионах евро. Об этом сообщает Spiegel.

Отмечается, что подозрения касались также бывшего политика Карин Штренц, но она внезапно погибла в 2021 году, когда возвращалась из отпуска.

Расследование длилось более четырех лет и закончилось выдвижением обвинений по фактам коррупции и подкупа избранных должностных лиц.

Линтнера обвиняют в получении средств от азербайджанских властей и их передаче другим депутатам, в том числе Штренц, в обмен на принятие решений, выгодных Азербайджану , в том числе и в ПАСЕ.

Прокуратура считает, что Штренц согласилась действовать "в соответствии с ожиданиями Азербайджана".

Фишеру выдвигают те же обвинения - он в 2011 году по версии следствия договорился с представителем парламента Азербайджана поддерживать выгодную Баку линию в ПАСЕ в обмен на денежное вознаграждение в будущем. Речь шла о "положительных" речах, передаче конфиденциальной информации и собственно голосовании.

Линтнер фактически не отрицал, что занимался лоббизмом в пользу Азербайджана и признавал, что его компании получили из Азербайджана более 3 млн евро.