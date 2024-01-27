Суббота, 27 Января 2024 12:34

АрмИнфо.Официальный Баку в ближайшие недели направит Армении ответ на последние предложения по мирному договору. Как передает Интерфакс, об этом 27 января журналистам заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Мы получили от Армении очередной пакет предложений по мирному договору. Мы ответим на них в ближайшие недели", - сказал Байрамов.

Он также отметил, что в 2024 году продолжатся очные встречи между сторонами по мирному договору.

Напомним, что 10 января на пресс- конференции в Ереване глава МИД РА Арарат Мирзоян указал на регресс в позиции Азербайджана в переговорах. "С начала года Армения конструктивно была вовлечена в переговоры с Азербайджаном, которые были направлены на урегулирование отношений с Азербайджаном.

Это касается как общего переговорного процесса, так и, в частности, заключения так называемого мирного договора, старта процесса делимитации армяно-азербайджанской границы, а также разблокирования и перезапуска региональных транспортных связей и экономических инфраструктур", - сказал Мирзоян. Он выделил ряд принципов, которых продолжает придерживаться Армения в переговорном процессе.

"Во- первых, Армения и и Азербайджан должны признать территориальную целостность друг друга без всякой двусмысленности и формулировок, оставляющих место для разнчотений.

Во-вторых, граница между странами должна быть делимитированы на основании официальных карт СССР", - сказал он.

При этом армянский министр отметил, что для Армении является принципиальной юридическая неуязвимость признанных границ.

"В-третьих, региональные экономические и транспортные инфраструктуры должны быть разблокированы под суверенитетом и юрисдикцией стран и на приниципах взаимности и равенства. Здесь также видим регресс с азербайджанской стороны", - заявил глава МИД