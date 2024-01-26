Пятница, 26 Января 2024 12:15

АрмИнфо. В Армении назревает конституционный переворот, о чем уже открыто заявил глава нынешней администрации и его команда. Об этом говорится в заявлении инициативы "Айакве".

Согласно источнику, во имя конституционных реформ предпринимается попытка ликвидировать независимую армянскую государственность, превратив ее в полугосударственное образование, зависимое от Турции и Азербайджана. "Целью принятия <новой конституции> является фактическая отмена Декларации о независимости Армении, определяющей национальные цели армян, а именно: построение мощного национального государства, международное признание и осуждение Геноцид армян, воссоединение Армении и Арцаха. Сами представители нынешней администрации признались, что делают все это под принуждением Баку и Анкары. Фактически, по прямому указанию наших врагов, они хотят руками народа установить антиконституционный порядок, который положит конец существованию независимой армянской государственности", - подчеркивается в заявлении.

Его авторы отмечают, что этой чудовищной акцией предпринимается попытка лишить армян их исторических прав, культурного и исторического наследия, уничтожить память и достоинство армянского народа. "Мы, участники и сторонники инициативы "Айакве" последовательно боролись за то, чтобы национальные цели, изложенные в Декларации о независимости Армении, стали реальностью, и теперь берем на себя решающую ответственность в борьбе с этим антинациональным и антигосударственным явлением и деструктивным процессом. Мы призываем все национальные силы и граждан, обеспокоенных судьбой Родины, присоединиться к этой борьбе и не допустить распада независимой армянской государственности", - сказано в заявлении, под которым также подписались Партия <Национально-консервативное движение 5165>, общественная организация "Союз ветеранов Карабахской войны" и другие.

Напомним, что 19 января премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости принятия новой Конституции. "Республика Армения нуждается в новой Конституции. Не в конституционных изменениях, а в новой Конституции. Мы должны иметь Конституцию, которая сделает республику более конкурентоспособной и более жизнеспособной в новых геополитических и региональных условиях", - сказал Пашинян.

Комментируя в интервью армянской службе радиостанции "Свобода" данное заявление, министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян фактически признал, что Азербайджан считает проблематичным наличие в Конституции республики ссылки на Декларацию о независимости, в которой упоминается Нагорный Карабах. "Они поднимали этот вопрос, говорили, что, да, это проблема. Они представили правовые вопросы. Мы тоже, соответственно, посчитали проблематичными имеющиеся у них формулировки", - сказал Мирзоян. При этом, он заявил, что в проекте соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном Баку не выдвигал требований по вопросу Конституции Армении. "В проекте соглашения о мире нет положения о Конституции Армении. Да, в общем мирном процессе стороны видят правовые проблемы друг у друга и дают объяснения. Такие обсуждения еще будут. Что касается нашей Конституции, то она, кроме решения внутренних вопросов, имеет более широкое значение и может влиять на региональные отношения и отношения Армении и мира. Но требования или текста по части Конституции в проекте соглашения о мире нет", - отмечал глава МИД Армении.

Следует также отметить, что еще в 2021 году президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял о необходимости переписать Конституцию Армении.

В интервью турецкому агентству Anadolu он сказал, что в тексте Основного закона соседней страны есть "ссылки на территориальные претензии" к Баку и Анкаре. "Пусть Армения правильно воспримет вновь сформировавшуюся реальность, предпринимает шаги в соответствии с этой реальностью, взглянет на карту и найдет себя там, если, конечно, сможет",- заявлял Алиев.