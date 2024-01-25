Четверг, 25 Января 2024 16:44

АрмИнфо. Член фракции "Мать Армения" в Совете старейшин Еревана Нарине Айрапетян (Наре Сосе) выступила с видеообращением, и рассказал о причинах своего отъезда из страны.

Так, по ее словам, после известного похищения, она была вынуждена покинуть страну из-за полицейского давления. Как сообщила Айрапетян, в полицейском участке высокопоставленные офицеры полиции вынудили ее переписать заявление о преступлении, более того, конфисковали ее телефон, хотя на это не было оснований.

"Мне сложно сказать какая связь между похитившим меня мужчиной и этими офицерами, но, что она есть - очевидно. Я поняла, что они меня не оставят в покое, и если я не подчинюсь их воле, то будут подвергнута пыткам, которые не выдержу, поскольку у меня серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому, чтобы хоть как-то оттянуть время и сбежать, я написала заявление под их под диктовку. После этого, я уехала из страны и попросила политического убежища", - сказала Айрапетян, при этом так и не сообщив, в какой стране она находится, и у кого попросила политического убежища. Она также заверила, что продолжит политическую деятельность несмотря ни на что, поскольку очень нужна Родине.

Отметим, что 23 января стало известно, что 15 января около 09:30 жительницу Еревана Нарине Айрапетян неизвестные усадили в машину с улицы Тотовенца, после чего завязали ей глаза. Затем злоумышленники перевезли ее в незнакомое место, где с ней встретился некий мужчина лет 60-65, указавший на недопустимость заявлений и политической деятельности Айрапетян. После этого те же лица отвезли ее обратно, где высадили на улице Абовяна.

Отметим, что согласно сообщению пресс-секретаря Следственного комитета РА Гора Абрамяна, по данному факту возбуждено уголовное дело. "По факту похищения поступило сообщение, в связи с чем, 17 января в Следственном комитете было возбуждено уголовное дело по статье 191, часть 2, пункт 5 Уголовного кодекса. В настоящее время проводится расследование с целью проверки данных. Полиции поручено провести расследование и передать важные сведения следственному органу, ведущему производство", - отметил Гор Абрамян.