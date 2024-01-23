Вторник, 23 Января 2024 22:08

АрмИнфо.В Нагорном Карабахе, мы стали свидетелями еще одного гуманитарного кризиса, затронувшего десятки тысяч людей. Об этом президент Республики Кипр Никос Христодулидис заявил в своем выступлении на зимней сессии ПАСЕ.

"Этот острый гуманитарный кризис обернулся массовым исходом армянского населения из региона. Мы должны принять все необходимые меры для оказания немедленной гуманитарной помощи, а также для решения долгосрочных проблем этнических армян Нагорного Карабаха. В то же время возросшие и насущные потребности Армении, возникшие в результате событий сентября прошлого года, должны быть должным образом и адекватно решены",- добавил он.

Вместе с тем Христодулидис подчеркнул, что Кипр поддерживает нормализацию отношений и мирный процесс между Арменией и Азербайджаном в рамках посредничества ЕС, что, несомненно, будет способствовать долгосрочной стабильности и процветанию всего региона.

"Любые стимулы, способствующие и поощряющие такое развитие, должны быть сбалансированными, тщательно продуманными и реализованными", - заявил он.

Кипрский президент добавил, что вышеупомянутые кризисы и трагедии свидетельствуют, что к длительным политическим тупикам не следует относиться с беспечностью.

"Отсутствие дипломатии и диалога может создать циклы постоянного насилия с разрушительными последствиями. Реальность состоит в том, что не существует "замороженных конфликтов". Как я уже говорил, вакуум, созданный отсутствием устойчивого, прочного мира, становится благодатной почвой для кризисов. Это то, что мы очень хорошо знаем в моей стране. Права человека на Кипре остаются невыполненным обещанием для всех киприотов в результате незаконного вторжения Турции в 1974 году и продолжающейся оккупации", - отметил глава Кипра.