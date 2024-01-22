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АрмИнфо. Член фракции блока <Мать Армения> Совета старейшин Еревана Наре Айрапетян (Наре Сосе) была похищена. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель фракции Манук Сукиасян.
Согласно его записи, похитители предъявили к похищенной определенные Политические требования и предупредили относительно ее общественно- Политической деятельности. "Наре Айрапетян сообщила о преступлении в полицию. Мы требуем от правоохранительных органов раскрыть инцидент, произошедший 15 января", - говорится в заявлении Манука Сукиасяна.
К инциденту вернулся и сайт криминальной хроники Shamshyan.com, который сообщил, что 15 января около 09:30 жительницу Еревана Нарине Айрапетян неизвестные усадили в машину с улицы Тотовенца, после чего завязали ей глаза. Затем злоумышленники перевезли ее в незнакомое место, где с ней встретился некий мужчина лет 60-65, указавший на недопустимость заявлений и политической деятельности Айрапетян. После этого те же лица отвезли ее обратно, где высадили на улице Абовяна.
Отметим, что согласно сообщению пресс-секретаря Следственного комитета РА Гора Абрамяна, по данному факту возбуждено уголовное дело. "По факту похищения поступило сообщение, в связи с чем 17 января в Следственном комитете было возбуждено уголовное дело по статье 191, часть 2, пункт 5 Уголовного кодекса. В настоящее время проводится расследование с целью проверки данных. Полиции поручено провести расследование и передать важные сведения следственному органу, ведущему производство", - отметил Гор Абрамян.
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