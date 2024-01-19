|Риторика и заявления президента Азербайджана продолжают бросать вызов порядку, базирующемся на международном праве
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Азербайджанцы продолжают заниматься овцекрадством на границе с Арменией - житель Арамуса лишился 200 голов
|Белорусский эксперт: В НАТО всегда стремились способствовать углублению разногласий в ОДКБ, в том числе и через Армению
|Советские власти не приложили достаточных усилий для расследования и наказания виновных в резне армян в Баку - Саркис Ханданян
|В новоизбранном парламенте Греции сформирована группа дружбы с Арменией
|Азербайджанцы разрушили мемориал в память участников самообороны села Хакаку во время Первой Арцахской войны
|Адвокат Гагика Хачатряна просит разрешить его подзащитному выехать в Германию на операцию
|Армении нужна новая Конституция, которая сделает РА более жизнеспособной в новых геополитических условиях: Пашинян
|В Ереване состоялось 13-е заседание диалога Армения-Евросоюз в области прав человека
|Президент Туркменистана принял министра нефти Исламской Республики Иран
|Global Finance пятый год подряд удостаивает Конверс Банк звания "Лучший банк Армении в сфере торгового финансирования"
|Азербайджан запустил новый вид агрессивной пропаганды против Армении: запущены фейк сайты - Татоян
|Проникновение тропических потоков привело к превышению климатической нормы в Араратской долине - синоптики
|Госдеп: Вашингтон поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Армении и Азербайджана
|Чиновники из НАТО и ЕС проводят переговоры в Ереване
|Вопрос о выводе российских войск из Армении не стоит - Копыркин
|Посол России: Москва заинтересована в стабильном мире на Южном Кавказе
|Посол: Россия ожидает участия Пашиняна в юбилейном саммите ЕАЭС в мае в Москве
|Сопредседатели армянской группы Конгресса США осудили заявления Алиева
|Неприемлемо связывание известного политика с деятельностью авиакомпании - FlyOne Armenia разъяснила публикацию в ряде СМИ
|Адвокат: По делу о гибели 15 военных в селе Азат появилась информация, которую необходимо проверить
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Представитель Омбудсмена: в Армении наблюдается динамичный рост количества погибших в армии в небоевых условиях
|Парламентарии Азербайджана призвали принять санкции против Франции
|Бывший посол США: Баку хочет навязать свою идею мира Еревану
|Вопрос о статусе Нагорного Карабаха закрыт лично Пашиняном - глава МИД России
|Гарибашвили: Надеюсь, Ереван и Баку подпишут мирное соглашение в ближайшее время
|Президенты Армении и Франции обсудили ситуацию в регионе
|В Ереване создан Комитет по защите основных прав народа Арцаха
|Спикер НС Армении выразил признательность французским сенаторам за принятие резолюции в поддержку Армении
|Россия никогда не была инициатором охлаждения российско-армянских отношений - Сергей Лавров
|Лавров: Вопреки договоренностям, Россию не приглашают на встречи комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы
|Министр здравоохранения разъяснила ситуацию с работой нового медцентра в Мартуни
|Лавров: Про "Зангезурский коридор" никогда речь не шла в рамках трехсторонних договоренностей лидеров Армении, Азербайджана и России
|Сады Далмы намечено превратить в большой городской парк, а Разданское ущелье - в рекреационную зону
|Main Capitals отзывы: чем способен удивить брокер?
|Оппозиционер: процесс делимитации и демаркации границ должен следовать за подписанием мирного договора, а не наоборот
|Сердар Бердымухамедов принял вице-президента Европейской комиссии Маргаритиса Схинаса
|Депутат: Ереван продолжает сотрудничество с Москвой, в том числе, по вопросам обороны и безопасности
|Грузия может стать (не)формальной столицей Большого Кавказа в реализации китайского проекта "Один пояс - один путь" - Российский политолог
|Депутаты: власти Армении и дальше будут продвигать повестку мира, несмотря на воинственные заявления президента Азербайджана
|Экс-гендиректор Ереванской ТЭЦ назначен губернатором Лорийской области
|Заявления властей Армении о "Зангезурском коридоре" направлены на прикрытие собственных преступных промахов - Ашотян
|В дни насильственной депортации, в Арцахе убивали женщин и детей, но никакой реакции со стороны международного сообщества не последовало - Товмасян
|Конверс Банк досрочно завершил размещение корпоративных облигаций компании Евротерм
|Совет ЕС утвердил решение о расширении гражданской наблюдательной миссии в Армении
|Кипр направил гуманитарную помощь для арцахских беженцев
|Постпред Армении в СЕ: Воинственная риторика Азербайджана и новые требования к РА не способствуют установлению мира в регионе
|Сенат Франции принял резолюцию с призывом ввести санкции против Азербайджана и обеспечить возвращение арцахцев в свои дома
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Несколько сот граждан собрались у Первопрестольного Эчмиадзина, чтобы выразить поддержку ААЦ
|Глава МОНКС заверяет: Театр "Гой" сохранит свой репертуар, творческую свободу и финансирование
|А если завтра война?: поинтересовался оппозиционный депутат у Пашиняна
|Депутат НС премьер-министру РА: вы действительно наивны или прикидываетесь таким?
|Пашинян заявил о красных линиях для Еревана в переговорах с Баку
|Министр обороны: насчитывается порядка 200 позиций, доступ к которым очень сложен по причине сложных погодных условий
|Владельцев автомобилей, припаркованных в местах, не помеченных красными линиями, не будут оштрафовать - пресс-секретарь мэрии
|Экс-министр юстиции: Синие паспорта с кодом 070, находящиеся у депортированных арцахцев, действительны до срока действия
|Коллектив театра "Гой" выразил недоверие и.о. директора Карену Симоняну
|Читать больше
АрмИнфо.Азербайджанцы продолжают заниматься овцекрадством на границе с Арменией.
Как рассказали армянским СМИ бывшие члены Совета Старейшин общины Аравус Сюникской области от оппозиционной фракции " Страна для жизни" Масис Зейналаян и Аргам Овсепян, сегодня азербайджанцы выкрали 200 голов овец у жителя села. Инцидент произошел утром в районе 11 часов. Они рассказали, что азербайджанцы оккупировали большую часть пастбищ общины после 44-дневной войны.
По их словам, оставшаяся часть пастбищ села находится близко к азербайджанским позициям, и сегодня утром во время выпаса овец одним из жителей села, вражеская сторона украла 200 голов из отары в 400 голов. Они также сообщили, что армянская сторона не предприняла никаких шагов для предотвращения этих действий противника.
Примечательно, что пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян, в свою очередь сообщил армянским СМИ, что обстоятельства перехода овец на азербайджанскую сторону изучаются соответствующими органами. При этом он заверил, что никаких инцидентов, нарушений режима прекращения огня или попыток проникновения не было зафиксировано.
Добавим также, что это далеко не первый случай, когда азербайджанцы
без последствий крадут крупный и мелкий рогатый скот армянских
сельчан.
Так, в августе 2021 года азербайджанские военнослужащие украли 8 коров и 1 быка, принадлежащих трем семьям сел Чакатен и Давид Бек Капанской общины. 16 июня того же года азербайджанские военнослужащих украли корову и только родившегося теленка у пастуха на пастбище села Верин Шоржа, и тут же зарезали их. 7 июня того же года украли более 80 голов крупного рогатого скота у жителя села Кут Гегаркуникской области. В январе 2022 года похитили пастуха и отару овец в общине Тех в Сюникской области и т.д.
|Риторика и заявления президента Азербайджана продолжают бросать вызов порядку, базирующемся на международном праве
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Азербайджанцы продолжают заниматься овцекрадством на границе с Арменией - житель Арамуса лишился 200 голов
|Белорусский эксперт: В НАТО всегда стремились способствовать углублению разногласий в ОДКБ, в том числе и через Армению
|Советские власти не приложили достаточных усилий для расследования и наказания виновных в резне армян в Баку - Саркис Ханданян
|В новоизбранном парламенте Греции сформирована группа дружбы с Арменией
|Азербайджанцы разрушили мемориал в память участников самообороны села Хакаку во время Первой Арцахской войны
|Адвокат Гагика Хачатряна просит разрешить его подзащитному выехать в Германию на операцию
|Армении нужна новая Конституция, которая сделает РА более жизнеспособной в новых геополитических условиях: Пашинян
|В Ереване состоялось 13-е заседание диалога Армения-Евросоюз в области прав человека
|Президент Туркменистана принял министра нефти Исламской Республики Иран
|Global Finance пятый год подряд удостаивает Конверс Банк звания "Лучший банк Армении в сфере торгового финансирования"
|Азербайджан запустил новый вид агрессивной пропаганды против Армении: запущены фейк сайты - Татоян
|Проникновение тропических потоков привело к превышению климатической нормы в Араратской долине - синоптики
|Госдеп: Вашингтон поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Армении и Азербайджана
|Чиновники из НАТО и ЕС проводят переговоры в Ереване
|Вопрос о выводе российских войск из Армении не стоит - Копыркин
|Посол России: Москва заинтересована в стабильном мире на Южном Кавказе
|Посол: Россия ожидает участия Пашиняна в юбилейном саммите ЕАЭС в мае в Москве
|Сопредседатели армянской группы Конгресса США осудили заявления Алиева
|Неприемлемо связывание известного политика с деятельностью авиакомпании - FlyOne Armenia разъяснила публикацию в ряде СМИ
|Адвокат: По делу о гибели 15 военных в селе Азат появилась информация, которую необходимо проверить
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Представитель Омбудсмена: в Армении наблюдается динамичный рост количества погибших в армии в небоевых условиях
|Парламентарии Азербайджана призвали принять санкции против Франции
|Бывший посол США: Баку хочет навязать свою идею мира Еревану
|Вопрос о статусе Нагорного Карабаха закрыт лично Пашиняном - глава МИД России
|Гарибашвили: Надеюсь, Ереван и Баку подпишут мирное соглашение в ближайшее время
|Президенты Армении и Франции обсудили ситуацию в регионе
|В Ереване создан Комитет по защите основных прав народа Арцаха
|Спикер НС Армении выразил признательность французским сенаторам за принятие резолюции в поддержку Армении
|Россия никогда не была инициатором охлаждения российско-армянских отношений - Сергей Лавров
|Лавров: Вопреки договоренностям, Россию не приглашают на встречи комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы
|Министр здравоохранения разъяснила ситуацию с работой нового медцентра в Мартуни
|Лавров: Про "Зангезурский коридор" никогда речь не шла в рамках трехсторонних договоренностей лидеров Армении, Азербайджана и России
|Сады Далмы намечено превратить в большой городской парк, а Разданское ущелье - в рекреационную зону
|Main Capitals отзывы: чем способен удивить брокер?
|Оппозиционер: процесс делимитации и демаркации границ должен следовать за подписанием мирного договора, а не наоборот
|Сердар Бердымухамедов принял вице-президента Европейской комиссии Маргаритиса Схинаса
|Депутат: Ереван продолжает сотрудничество с Москвой, в том числе, по вопросам обороны и безопасности
|Грузия может стать (не)формальной столицей Большого Кавказа в реализации китайского проекта "Один пояс - один путь" - Российский политолог
|Депутаты: власти Армении и дальше будут продвигать повестку мира, несмотря на воинственные заявления президента Азербайджана
|Экс-гендиректор Ереванской ТЭЦ назначен губернатором Лорийской области
|Заявления властей Армении о "Зангезурском коридоре" направлены на прикрытие собственных преступных промахов - Ашотян
|В дни насильственной депортации, в Арцахе убивали женщин и детей, но никакой реакции со стороны международного сообщества не последовало - Товмасян
|Конверс Банк досрочно завершил размещение корпоративных облигаций компании Евротерм
|Совет ЕС утвердил решение о расширении гражданской наблюдательной миссии в Армении
|Кипр направил гуманитарную помощь для арцахских беженцев
|Постпред Армении в СЕ: Воинственная риторика Азербайджана и новые требования к РА не способствуют установлению мира в регионе
|Сенат Франции принял резолюцию с призывом ввести санкции против Азербайджана и обеспечить возвращение арцахцев в свои дома
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Несколько сот граждан собрались у Первопрестольного Эчмиадзина, чтобы выразить поддержку ААЦ
|Глава МОНКС заверяет: Театр "Гой" сохранит свой репертуар, творческую свободу и финансирование
|А если завтра война?: поинтересовался оппозиционный депутат у Пашиняна
|Депутат НС премьер-министру РА: вы действительно наивны или прикидываетесь таким?
|Пашинян заявил о красных линиях для Еревана в переговорах с Баку
|Министр обороны: насчитывается порядка 200 позиций, доступ к которым очень сложен по причине сложных погодных условий
|Владельцев автомобилей, припаркованных в местах, не помеченных красными линиями, не будут оштрафовать - пресс-секретарь мэрии
|Экс-министр юстиции: Синие паспорта с кодом 070, находящиеся у депортированных арцахцев, действительны до срока действия
|Коллектив театра "Гой" выразил недоверие и.о. директора Карену Симоняну
|Читать больше
|"Перекресток мира" - пантюркистский проект, навязанный Еревану Анкарой и Баку - Артур Хачатрян
|В настоящее время в армянской науке превалирует философия деградации - Геворк Погосян
|Утверждения о незаконности пребывания российских пограничников на территории Армении с юридической точки зрения беспочвенны - экс-премьер-министр
|Политолог: Баку пойдет до конца в целях достижения поставленной цели
|Политтехнолог: требования Баку об отказе армянской стороной от реванша являются нонсенсом
|Читать больше
|"Перекресток мира" - пантюркистский проект, навязанный Еревану Анкарой и Баку - Артур Хачатрян
|Секретарь Совбеза Армении встретился с американским посредником МГ ОБСЕ
|Азербайджан продолжает уничтожать армянские памятники в оккупированном Арцахе на фоне бездействия международного сообщества
|США включили Азербайджан в список стран особого наблюдения за серьёзные нарушения свободы вероисповедания и проявления нетерпимости
|Казахстан обращался за помощь не к России, а к ОДКБ - Токаев о событиях января 2022 года
|Армянский народ встретит Новый год без традиционного поздравления Католикоса: ОТА отказало ему в эфире
|"Страна для жизни": Арест Рубена Варданяна - это месседж всему армянскому миру и пощечина всему цивилизованному миру
|"ГД" посчитал невозможным выполнение условий меморандума о сотрудничестве с блоком "Баласанян" в Гюмри - депутат
|Текущее содержание мирного договора между Ереваном и Баку навсегда закроет страницу Арцаха - дипломат
|Ереван и Баку выступили с совместным заявлением, в котором разделили мнение об исторической возможности для достижения мира в регионе
|Ален Симонян: Вернуться арцахцы на родину или нет - это уже вопрос времени
|Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года
|Премьер Армении: все то, что связано с отсутствием институциональных механизмов, не может считаться справедливостью
|Фонд Азнавура запустил проект по оказанию помощи беженцам из Арцаха
|Ардшинбанк в четвертый раз признан Банком года в Армении по версии журнала The Banker