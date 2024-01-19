Пятница, 19 Января 2024 19:50

АрмИнфо.Азербайджанцы продолжают заниматься овцекрадством на границе с Арменией.

Как рассказали армянским СМИ бывшие члены Совета Старейшин общины Аравус Сюникской области от оппозиционной фракции " Страна для жизни" Масис Зейналаян и Аргам Овсепян, сегодня азербайджанцы выкрали 200 голов овец у жителя села. Инцидент произошел утром в районе 11 часов. Они рассказали, что азербайджанцы оккупировали большую часть пастбищ общины после 44-дневной войны.

По их словам, оставшаяся часть пастбищ села находится близко к азербайджанским позициям, и сегодня утром во время выпаса овец одним из жителей села, вражеская сторона украла 200 голов из отары в 400 голов. Они также сообщили, что армянская сторона не предприняла никаких шагов для предотвращения этих действий противника.

Примечательно, что пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян, в свою очередь сообщил армянским СМИ, что обстоятельства перехода овец на азербайджанскую сторону изучаются соответствующими органами. При этом он заверил, что никаких инцидентов, нарушений режима прекращения огня или попыток проникновения не было зафиксировано.

Добавим также, что это далеко не первый случай, когда азербайджанцы

без последствий крадут крупный и мелкий рогатый скот армянских

сельчан.

Так, в августе 2021 года азербайджанские военнослужащие украли 8 коров и 1 быка, принадлежащих трем семьям сел Чакатен и Давид Бек Капанской общины. 16 июня того же года азербайджанские военнослужащих украли корову и только родившегося теленка у пастуха на пастбище села Верин Шоржа, и тут же зарезали их. 7 июня того же года украли более 80 голов крупного рогатого скота у жителя села Кут Гегаркуникской области. В январе 2022 года похитили пастуха и отару овец в общине Тех в Сюникской области и т.д.