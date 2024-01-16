Вторник, 16 Января 2024 13:35

АрмИнфо. Председатель антикоррупционного комитета РА принял делегацию, возглавляемую координатором Государственного департамента США по глобальным антикоррупционным вопросам Ричардом Нефью. В составе делегации также были руководитель группы координатора Государственного департамента США по глобальным антикоррупционным вопросам Кристен Фресонк, заместитель посла США в Армении Чип Лейтинен и директор программы сотрудничества по борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности (INL) посольства США в Армении Алексис Хафтвани.

Согласно пресс-службе Комитета, Сасун Хачатрян представил основные направления и приоритеты деятельности ведомства, коснулся результатов, зафиксированных в борьбе с коррупцией, отметив, что по сравнению с 2022 годом в 2023 году количество дел, рассмотренных в производстве комитета и направленных в суд с обвинительным заключением, увеличилось на 98,8%, а число лиц, привлеченных к ответственности, увеличилось на 96,5%, что обусловлено повышением эффективности борьбы с коррупцией и увеличением числа раскрытий.

Ричард Нефью, который также председательствовал на 10-й сессии Конференции государств-членов Конвенции ООН по борьбе с коррупцией, состоявшейся в декабре прошлого года в американском городе Атланта, поблагодарил председателя Комитета Сасуна Хачатряна за обеспечение серьезного и высокопоставленного представительства Армении на этой конференции и отметил, что уже сейчас должны быть предприняты действенные шаги по реализации резолюций, принятых в ходе конференции по борьбе с коррупцией.

Он в то же время подчеркнул важность международного сотрудничества в борьбе с коррупцией, учитывая, что коррупция сама по себе является универсальной проблемой международного уровня, для решения которой требуются совместные воля и усилия.

В ходе встречи также была затронута необходимость внедрения новейших информационных технологий и приобретения оборудования с большими техническими возможностями с целью повышения эффективности проведения расследования. Американская сторона выразила готовность продолжить содействие в развитии потенциала Антикоррупционного комитета и повышении профессиональных знаний сотрудников посредством программы сотрудничества посольства США.