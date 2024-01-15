Понедельник, 15 Января 2024 17:30

АрмИнфо. Армения всегда поддерживала принцип <одного Китая>, заявила СМИ пресс-секретарь МИД РА Ани Бадалян.

В МИД РА так отреагировали на многочисленные запросы СМИ в связи с тем, что Ереван, в отличие от Тбилиси, Баку и Тегерана, не откликнулся оперативно на итоги прошедших на Тайване выборов.

<Мы подтверждаем нашу позицию в этом отношении>, - сказала Бадалян по этому поводу.

Отметим, что ранее представитель МИД Китая заявил, что тайваньский вопрос является внутренним делом КНР. <Какие бы изменения ни происходили на Тайване, основной факт, что в мире существует только один Китай и Тайвань является частью Китая, не изменится>, - сказал он. В китайском МИД добавили, что позиция Пекина по отстаиванию принципа единого Китая не изменится.

По итогам прошедших 13 января выборов главой Тайваня станет кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Цинде, действующий вице-президент.