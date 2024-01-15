Понедельник, 15 Января 2024 11:52

АрмИнфо.Премьер Никол Пашинян называет время от времени муссируемый тезис <коридорной логики> относительно территории Армении, претензией на территориальную целостность и суверенитет РА.

<Когда мы говорим, что это поползновение в отношении территориальной целостности и суверенитета РА, они говорят, что есть международно признанный тезис о Северном коридоре, Южном коридоре и так далее. Тот же Азербайджан говорит, что они также используют эту формулировку в отношении коммуникаций, проходящих через территорию Ирана, в том числе для перехода из восточных частей Азербайджана в Нахичеван, а также относительно коридора Север-Юг, который проходит из России через Азербайджан - в Иран: И теперь, чтобы выйти из этих словесных игр, мы говорим, что готовы обеспечить связь Азербайджана с Нахичеванью на тех же условиях, на которых эту связь обеспечивает Иран, как по автомобильным, так и железнодорожным путям>, - заявил Пашинян, выступая на заседании инициативной группы партии власти <Гражданский договор> в Гаваре..

Он добавил, что в этом контексте предпринимаются попытки сослаться на заявление от 9 ноября 2020 года. Между тем, как указал армянский премьер, две из трех сторон трехстороннего заявления с момента его подписания до сентября 2023 года, по сути, показали, что этот документ для них не существует. <Действия, предпринятые в Нагорном Карабахе, причем при участии России и Азербайджана, свидетельствуют о том, что для них этого документа больше не существует. Не может быть так, чтобы для двух сторон трехсторонней декларации этот документ не существовал, но для третьей стороны продолжал существовать>, - сказал Пашинян.

Он напомнил, что в Азербайджане заявляют, что согласно заявлению от 9 ноября они добились того, чтобы <был зафиксирован так называемый Зангезурский коридор> и что РФ обеспечит безопасность этих дорог. <Такого вообще нигде не прописано, что РФ должна обеспечивать безопасность коммуникации на какой-либо территории РА. Наоборот, написано, что РА должна обеспечивать, и это естественно. Кто еще должен обеспечивать? Я уже не говорю о том, что Азербайджан уже 3 года развивает тезис <Зангезурского коридора>, ссылаясь на трехстороннее заявление. Тому, кто найдет выражение о <Зангезурском коридоре>, обещаю денежное вознаграждение. Но эту премию никто не получит, поскольку такого выражения в трехстороннем заявлении просто нет>, - сказал он.