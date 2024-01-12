Пятница, 12 Января 2024 16:50

АрмИнфо. Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Армен Абазян переназначен директором Службы национальной безопасности республики.

Ранее стало известно, что Абазян был освобожден от занимаемой должности по указу президента и предложению премьер-министра Армении.

Увольнение и переназначение главы СНБ обусловлено поправками к закону <О службе в органах национальной безопасности>, в рамках которого директор Службы и его заместители назначаются не президентом, а премьер-министром.

Армена Абазяна назначили на пост директора Службы национальной безопасности Армении 8 ноября 2020 года указом тогдашнего президента РА Армена Саркисяна. До этого, с 12 августа 2020 года, он занимал должность замглавы спецслужбы. 20 декабря 2023 года Абазяну, указом президента, было присвоено звание генерал-лейтенанта.