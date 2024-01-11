Четверг, 11 Января 2024 13:49

АрмИнфо.Армения должна уточнить свои принципы демаркации границы, начав процесс с тех районов, где зафиксировано вторжение азербайджанских войск в результате военных действий последних лет. Об этом на своей странице в Фейсбук написал представитель партии "Страна для жизни" Месроп Аракелян, касаясь вчерашних заявлений азербайджанского президента.

Аракелян напомнил, что Ильхам Алиев вчера в интервью азербайджанским СМИ сообщил, что комиссии по демаркации границы двух стран обсуждает один вопрос - разграничение границы на участке Казах-Товуз (с армянской стороны граничит с Тавушем и Гегаркуником).

"Что это означает? Часть армяно-азербайджанской границы была образована во время первой Арцахской войны и за эти 30 лет не претерпела существенных изменений. Оставшаяся часть границы (без участка Нахиджеван) была образована после войны 2020 года. В результате азербайджанской агрессии в последние годы Азербайджан добился значительного прогресса на этом участке", - констатировал политик.

В этом ключе он обратил внимание, что участок Казах-Товуз полностью граничит с Арменией на участке севернее Сотка в сторону Ноемберяна. "Иными словами, это тот участок границы, где за последние годы не произошло никаких значимых военных инцидентов, учитывая неприкосновенность наших позиций на протяжении 30 лет.

И вот Азербайджан, начав демаркацию границы на этом участке, а возможно и завершив ее, преследует цель существенно продвинуться и на этом участке границы, еще больше отложив навсегда демаркацию важной для нас части границы.

Исходя из вышесказанного, Армения должна уточнить свои принципы демаркации границы, начав процесс с тех районов, где зафиксировано вторжение азербайджанских войск в результате военных действий последних лет", - резюмировал он.

Отметим, что накануне азербайджанский лидер в своем интервью азербайджанским СМИ выплеснул очередную порцию угроз в адрес Армении. Более того, он вновь выразил территориальные претензии ко всей территории Республики Армения, утверждая, что это исторические земли Азербайджана, правда таки и не приведя исторических и правовых обоснований своих голословных утверждений. Говоря о процессе демаркации границы, он вновь поднял вопрос о так называемых анклавах.

Более того, Алиев, окрыленный своей безнаказанностью, продолжил требовать экстерриториальный коридор через суверенную территорию Армении. "Азербайджанцы не должны проходить ни пограничный, ни таможенный контроль, когда едут из Азербайджана в Азербайджан. Есть маршрут через Мегри, он существовал в советское время: работала железная дорога, строилась автомобильная дорога. Должен быть обеспечен этот маршрут. Если Армения не выполнит наше условие, то мы не собираемся открывать границу с Арменией ни в какой точке, и они навечно останутся тупиком региона", - потребовал Алиев.

Он также признал, что основные условия для подписания мирного договора созданы сейчас. "Армения хочет, чтобы у этого мирного договора были гаранты. Мы считаем, что в этом нет необходимости. Нам там не нужны никакие гаранты, и если он будет подписан в двустороннем формате, то должен быть подписан. Если кто-то хочет помочь, то мы не возражаем и не против этого. Однако эта помощь не должна быть принудительной", - сказал Алиев младший.