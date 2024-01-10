Среда, 10 Января 2024 17:08

АрмИнфо.Заместитель министра иностранных дел Армении Ваге Геворкян освобожден от занимаемой должности.

Решение, как сообщает официальный сайт правительства, подписал премьер Никол Пашинян 10 января.

Напомним, что Геворкян был назначен заместителем министра иностранных дел в сентябре 2021 года. До этого, в 2019-2021 гг., был советником министра иностранных дел РА. Ранее он занимал должности заместителя Постоянного представителя Республики Армения при ОБСЕ, начальника управления контроля над вооружениями и международной безопасности Министерства иностранных дел Республики Армения, первого секретаря Постоянного представительства Республики Армения в офисе ООН в Женеве и другие дипломатические должности.