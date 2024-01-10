Среда, 10 Января 2024 11:48

АрмИнфо. Риск возобновления в 2024 году военных действий между Азербайджаном и Арменией продолжает оставаться очень высоким. Об этом в интервью корреспонденту АрмИнфо заявила бывший депутат Национального Собрания РА, политолог, эксперт по Азербайджану Татевик Айрапетян, делясь своим прогнозом относительно возможности заключения между двумя государствами мирного договора в текущем году.

По словам эксперта, Баку, затягивая время, не заинтересован в заключении договора, тем более, что ситуация "на земле" постоянно меняется. А это, как подчеркнула Айрапетян, позволяет Азербайджану выдвигать перед Арменией все новые условия. По сути, продолжила она, документ призван будет стать фиксацией результатов военной агрессии, совершенной Баку против Армении и Арцаха. "В этом контексте говорить о мире не приходится. В истории не было случая, при котором победитель ограничивался бы достигнутыми в ходе военной агрессии результатами, он будет требовать все больше и больше", - сказала Айрапетян.

Эксперт заметила, что в складывающейся ситуации Еревану не удается добиться даже минимальных условий, связанных с территориальной целостностью и неприкосновенностью границ. Свидетельством этому являются заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, объявившего Армению "Западным Азербайджаном". "Они не только выступают с подобного рода заявлениями, но и готовятся к возможным новым военным действиям, и каких-либо тенденций, свидетельствующих о стремлении Баку к миру, практически нет. Азербайджан очень хорошо использует так называемый мирный процесс в своих интересах, стремясь узаконить результаты своих агрессивных действий", - подчеркнула Айрапетян.

Говоря о требованиях Баку по созданию так называемого "Зангезурского коридора", эксперт указала на сложность вопроса с точки зрения региональных и геополитических развитий. Она заметила, что Азербайджан в своем стремлении решить эту проблему военными средствами не пошел на эти шаги исключительно из опасений, вызванных возможной реакцией со стороны Ирана. "Тегеран по этому поводу неоднократно выступал с предупреждениями в адрес Баку. Иран даже предложил свою территорию для создания альтернативного коридора по своей территории. Причем, действовать эта дорога будет в соответствии с международными нормами и соответствующими проверками грузов на границе. Азербайджан не рискует выдвигать перед Исламским государством каких-либо условий по обеспечению беспрепятственного движения по данному коридору, чего нельзя говорить в случае с Ереваном. Полагаю, Баку попытается максимально задействовать этот пункт о так называемом коридоре в мирном договоре. Власти же Армении готовы идти на любые уступки. По крайней мере, пока не было зафиксировано условий, выдвигаемых армянской стороной, с которыми согласился бы Азербайджан. Даже в случае с Нагорным Карабахом, несмотря на многочисленные заверения со стороны официальных лиц нашей страны в обеспечении безопасности его жителей, этого не удалось сделать, чему в немалой степени способствовали и заявления со стороны Еревана о снижении планки статуса Арцаха, чем не преминул воспользоваться Азербайджан", - отметила эксперт.

"Сам переговорный процесс говорит о наличии опасности возобновления боевых действий. Если иметь в виду, что премьер-министр РА Никол Пашинян многие жизненно важные территории Армении признал частью территории Азербайджана, то следует ожидать, что Баку пойдет до конца в целях достижения поставленной цели, и эту возможность для него открыл сам глава армянского правительства, не получив при этом абсолютно ничего для Республики Армения. В реальности, риск возобновления военных действий действительно очень большой. Для предупреждения подобного развития событий необходимо провести очень умную дипломатическую работу, чтобы не допустить карабахского сценария, который произошел в том числе, благодаря некоторому международному консенсусу. А это говорит о том, что армянская сторона не ведет никакой дипломатической работы в целях недопущения этого консенсуса", - подытожила Айрапетян.