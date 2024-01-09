Вторник, 9 Января 2024 14:54

АрмИнфо. Переговоры между Арменией и Россией в военно-технической сфере ведутся по вопросу не поставленного вооружения. Об этом в интервью Общественному телевидению Армении заявил секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян.

"Мы неоднократно об этом говорили. Начиная с 2021 года у Армении было множество договоров с Россией, которые не выполнялись и поставки не осуществлялись. По части этих договоров ведутся переговоры: в каких-то случаях финансовые вопросы решаются иным способом, а в каких-то соглашения обновляются в соответствии с нашими новыми потребностями, и таким образом мы пытаемся решить имеющиеся вопросы. В настоящее время отсутствуют новые договоры", - сказал он, еще раз добавив, что ряд соглашений обновляются в соответствии с новыми нуждами.

Касаясь отказа Армении встречаться с Азербайджаном на российской площадке, Григорян напомнил, что в основе московских переговоров лежало трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года.

"С 19 сентября в Нагорном Карабахе произошла этническая чистка. До сих пор Россия не предоставила нам объяснений относительно этих событий, происходивших в присутствии российских миротворцев", - сказал секретарь Совбеза Армении.

На замечание ведущего, что Россия на самом высоком уровне пояснила произошедшее, отметив, что это результат признания Арменией Арцаха частью Азербайджана, армянский чиновник вновь исказил выступление президента России Владимира Путина от декабря 2020 года. По его словам, тогда уже России признала Арцах частью Азербайджана. "По заявлению от 9 ноября 2020 года Россия обязалась обеспечить безопасность населения Нагорного Карабаха", - сказал он, добавив, что соглашения от 9 ноября более нет, и отпадает смысл ехать в Москву.

Вместе с тем он также подчеркнул, что у Армении больше нет никаких ожиданий от ОДКБ. По его словам, ОДКБ никогда не признавала границ Армении, зону своей ответственности в Кавказском регионе, что является серьезной проблемой. Чиновник также заверил, что ОДКБ не предлагал какой-либо военно-технической поддержки Армении.

Говоря о взаимодействии с коллективным Западом по вопросу сотрудничество в оборонной сфере, он подчеркнул, что Армения модернизирует свою армию и стремиться приобретать современное вооружение для защиты своего суверенитета и демократии.